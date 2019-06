Vox Property Group face primii pasi pe piata imobiliara din Capitala, cu un proiect mixt de spatii de birouri si rezidential

Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile tot mai mari la apartamente și garsoniere nu-i impiedica pentru dezvoltatorii imobiliari sa continue construcția de cartiere rezidențiale in Capitala și in marile orașe din țara, acolo unde cererea de locuințe noi continua sa fie ridicata. Piața imobiliara se afla pe un curs ascendent și in…

- Dupa ce s-au diminuat cu 0,7% la nivel național pe parcursul lui aprilie, prețurile apartamentelor (noi și vechi) au mai consemnat o scadere de 0,4% in mai, dar tendința de scadere a prețurilor s-a facut simțita doar in București și Constanța, potrivit Mediafax.Potrivit indicelui Imobiliare.ro,…

- Suprafata livrarilor de spatii de birouri anuntate pentru acest an in Capitala ar insuma peste 360.000 mp, mai mult decat dublu comparativ cu anul trecut. Per ansamblu, este un calendar destul de aglomerat, daca luam in considerare evolutia din piata...

- Piata imobiliara nerezidentiala din Romania a avut un prim trimestru al acestui an foarte activ, in care s-au finalizat și tranzacționat spații pe trei segmente: birouri, comerciale, industriale si logistica,...

- Activitatea pe piata de spatii de birouri din Capitala a debutat cu rezultate moderate pe primul trimestru din 2019: o cerere totala de 105.000 mp, din care cererea neta reprezinta 29.000 mp, si un volum de livrari de 93.000 mp. Conform datelor...

- Daca in urma cu cinci ani oferta de spatii de birouri in Capitala era destul de limitata si concentrata doar pe anumite zone, entuziasmul livrarilor din ultima perioada, in special in zona de vest sau in centru-vest, a transformat treptat piata...

- Anul 2019 a inceput in forta pentru piata tranzactiilor cu spatii de birouri, iar semnele ca trendul ascendant se va mentine pana la finele anului, arata compania de consultanta imobiliara JLL Romania. La nivel national, in primul trimestru au fost...

- United Business Center 3 (UBC 3), cladire de spatii de birouri dezvoltata de catre IULIUS si Atterbury Europe in Timisoara, gazduieste, din luna martie a acestui an, noul sediu ale companiei Visma Software, dezvoltator norvegian de solutii software...