- "Masura acordarii voucherelor de vacanta a scos la lumina foarte mare parte din economia care functiona la negru. Pentru ca aceste vouchere pot fi acordate si preluate doar de operatorii care sunt licentiati, autorizati de Ministerul Turismului. In 2018, am avut o crestere cu aproape 60% a celor…

- Contractul de finantare pentru constructia unui parc de aventura in orasul Borsec, judetul Harghita, in valoare de peste 5 milioane de lei, a fost parafat de catre ministrul Turismului, Bogdan Trif, potrivit unui comunicat transmis, luni, de ministerul de resort, potrivit agerpres.ro.'Aceasta…

- Operatorii din Romania, obligati sa importe telefoane compatibile Ro-Alert Foto: Arhiva Operatorii de telefonie mobila din România vor fi obligati sa importe telefoane care sa fie deja configurate pentru primirea mesajelor prin sistemul RO-ALERT. Masura se va aplica în termen de…

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a declarat la Digi24 ca voucherele de vacanta se vor da si in 2019 si in 2020. El a spus ca aceasta facilitate va fi extinsa si la anii urmatori, pentru ca a fost „un motor de dezvoltare”. Cu 300 de euro, daca vii pe litoral, daca rezervi din timp, probabil poti…