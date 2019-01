Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Constructorilor de Automobile din România (ACAROM) a anuntat, luni, ca uzina Dacia de la Mioveni a înregistrat anul trecut o crestere a productiei de 6,8%, pâna la 335.262 vehicule.

- Presa internaționala a relatat la inceputul lunii noiembrie ca Volkswagen va lansa un model electric cu un preț de pornire de 18.000 de euro. Prețul scazut de pornire a generat un interes major pentru aceasta informație, cu atat mai mult cu cat se specula ca viitorul model va fi un SUV electric din…

- Platforma online Autovit.ro a anuntat, marti, ca organizeaza cea de-a cincea editie de Black Friday incepand din 16 noiembrie, iar cumparatorii vor putea alege dintr-o gama de peste 300 de autoturisme cu reduceri de pana la 50%. Partenerii Autovit.ro au pregatit autoturisme de la cele mai…

- BLACK FRIDAY 2018. Partenerii Autovit.ro au pregatit autoturisme de la cele mai cautate branduri de catre romani: Volkswagen, Opel, Audi, Dacia, Ford, Skoda, Mercedes si BMW. In plus, platforma a anuntat ca pregateste si o serie de oferte unde reducerile vor ajunge pana la 50%. VINEREA NEAGRA…

- Piața auto din Franța a trecut cu bine de trecerea la noile teste WLTP, iar pentru luna octombrie a raportat vanzari de aproape 174.000 de unitați, in scadere cu numai 1.5% comparativ cu perioada similara a anului trecut. Cea mai mare creștere a vanzarilor a fost obținuta de Dacia, care a comercializat…

- Dacia 1300, oprita in trafic la New York. Ce dorea sa afle agentul de poliție. Un roman, stabilit in New York, a postat pe o rețea de socializare fotografia zilei. Mașina lui, o Dacie 1300, apare langa o mașina a NYPD. Proprietarul Daciei povestește pe rețeaua de socializare ca unul dintre agenții de…

- La 3 august 1968 a fost finalizat primul autoturism romanesc, Dacia 1100, iar in 20 august 1968 iesea pe poartea uzinei de la Colibasi (actualul Mioveni), la volanul ei fiind insusi Nicolae Ceausescu, presedintelui Republicii Socialiste Romania,...

- Skoda a anunțat ca va lansa un nou hatchback compact pana la sfarșitul lui 2018. Noul model va fi construit pe platforma MQB A0 a grupului Volkswagen și va reprezenta un concurent direct pentru VW Golf. Constructorul a mai spus ca viitorul model compact va avea un design bazat pe conceptul Vision RS,…