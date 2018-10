Stiri pe aceeasi tema

- La finalul acestei saptamani debuteaza și voleiul feminin. Formația SCM „U“ Craiova, antrenata de Lucian Zlotea, va intalni in prima etapa din Divizia A 2, seria Vest, in deplasare, pe CSM Timișoara. Confruntarea din Banat va avea loc sambata, de ...

- Evenimentul este o manifestare comuna a familiilor maghiare din zona sau plecate in lumea mare, a ONG-urilor, instituțiilor, antreprenorilor și artiștilor maghiari din Timișoara. In acest an, pentru prima data Zilele Maghiare vor dura patru zile, cei interesați vor putea alege dintr-un program extrem…

- Pilotii si insotitorii de bord ai Ryanair din Germania au fost in greva miercuri, nemultumiti de conditiile de munca si de salarizare, si au amenintat cu declansarea unor noi miscari de protest. Directorul general al Ryanair, Michael O'Leary, a afirmat ca va fi nevoie de timp pana la finalizarea…

- Conform articolului 20 aliniat 2 din Ordonanța Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activitații și funcționarea instituțiilor de medicina legala la lucrarile Comisiei superioare medico-legale pot fi cooptați, in funcție de specificul lucrarilor, profesori – șefi de disciplina,…

- Campioana CSM CSU Oradea o va intalni pe SCM Timisoara, in prima etapa a sezonului 2018-2019 al Ligii Nationale de baschet masculin, Grupa A valorica, pe 7 octombrie, potrivit tragerii la sorti efectuate marti la sediul Federatiei Romane de baschet. Celelalte meciuri din prima etapa a…

- Vineri sunt anulate aproape 400 de zboruri ale Ryanair, sau 17% din cele peste 2.400 de curse aeriene programate in Europa, inclusiv doua curse aeriene din Bucuresti spre Berlin. Greva, care are loc in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, a fost declansata de pilotii Ryanair din Germania,…

- Comuna Peretu este formata dintr-un singur sat, fiind așezata in nordul Campiei Boianului, avand o poziție centrala in județ și situandu-se pe DN6, București – Craiova – Timișoara, la 21 km de Alexandria. Suprafața comunei (vatra satului și extravilanul) este de 7700 hectare. Peretu se invecineaza la…

- Conducerea OTL, prin directorul Mircea Pop, și-a declarat interesul pentru a dota societatea de transport in comun cu autobuze hibrid, pe care le apreciaza ca fiind mai rentabile decat cele electrice, din punctul de vedere al raportului funcționare-preț. Desigur, intenția singura nu conteaza…