„Voievozii Munților” din Vâlcele, în recital la Țebea Corul „Voievozii Munților” din Valcele a participat la Serbarile Naționale din localitatea Țebea, județul Hunedoara, derulate duminica, in memoria lui Avram Iancu, de la a carui moarte se implinesc 147 de ani. Corul, condus de preotul Vasile Antonie Tamaș, a mai participat și la alte ediții ale evenimentului, in semn de prețuire fața de inaintașii […] Articolul „Voievozii Munților” din Valcele, in recital la Țebea apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

