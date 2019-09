VOCEA ROMANIEI 13 SEPTEMBRIE 2019. Scandal mare între Brenciu şi Chirila, şi-au aruncat vorbe grele VIDEO VOCEA ROMANIEI 13 SEPTEMBRIE 2019. "Cover-urile nu sunt sursa de progres. Care e proporția de cantece originale in spectacolul tau de la Sala Palatului?”, i-a reprosat Tudor Chirila lui Horia Brenciu, care a incercat sa se apere: „Ai fost la vreun concert de-al meu? Tu nu știi spectacolele mele. Eu știu spectacolele tale mai mult decat le știi tu!”, dar Tudor nu este impresionat, terminand discuția astfel: „Horia, tu traiești din cover-uri, nu din muzica originala. Canți la nunți și la botezuri? Da! Atunci lasa-ma in pace”. Chiar daca uneori antrenorii pierd lupta pentru anumiți concurenți,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

