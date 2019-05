Stiri pe aceeasi tema

- Școala Gimnaziala „Coresi” Targoviște organizeaza dezbaterea cu tema „Educația ne unește”, eveniment ce va avea loc luni, 20 mai 2019, Post-ul „Educația ne unește” – Dezbatere la Școala Gimnaziala „Coresi” Targoviște apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Elevi și profesori elvețieni au venit special la Covasna pentru efectua lucrari de reabilitare la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din localitate. Timp de aproape doua saptamani ei au lucrat voluntar la acoperișul și ferestrele unitații de invațamant.Așa se schimba lucrurile, prin implicare directa…

- Viziunea "Educația ne unește", propusa de ministrul Ecaterina Andronescu și care va sta la baza viitoarei legi a invațamantului, trebuie dezbatuta in toate școlile din țara cu cadrele didactice, reprezentanții parinților și ai elevilor, membrii Consiliilor de Administrație. Apoi se va face o raportare…

- Invațatorii din zona Sfantu Gheorghe au participat marți, 16 aprilie, la cercul pedagogic din semestrul al doilea al acestui an școlar. Evenimentul – ce a avut ca tema „Educația estetica in invațamantul primar – Abordarea integrata a orelor de arte vizuale si abilitati practice”, a reprezentat pentru…

- Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna organizeaza impreuna cu Școala Gimnaziala „Mihail Sadoveanu” din Intorsura Buzaului, concursul multidisciplinar „As in științe”, aflat la prima ediție și dedicate elevilor din ciclul primar, pasionați de științe. Concursul este inclus in Calendarul Activitaților…

- Pompierii covasneni au intervenit in acest an pentru stingerea a peste 20 de incendii de vegetatie uscata, cel mai recent fiind inregistrat in noaptea de marti spre miercuri, in apropierea localitatii Araci, unde au fost parjolite 10 hectare de pasune, iar focul ameninta padurea. Potrivit reprezentantilor…

- Casa memoriala „Romulus Cioflec” din Araci a gazduit luni, 1 aprilie a.c., noi activitați de educație muzeala organizate de Muzeul Național al Carpaților Rasariteni Sf. Gheorghe. Pe pagina de socializare a instituției se menționeaza ca: „Elevii clasei I de la Școala gimnaziala „Romulus Cioflec” au…

- Ministrul Educatiei Nationale, Ecaterina Andronescu, a prezentat vineri o serie de propuneri pentru reorganizarea sistemului de educatie, conform carora elevii din clasele I - III vor beneficia doar de indrumarea profesorilor din invatamantul primar, urmand ca din clasa a IV-a sa aiba si profesori specializati,…