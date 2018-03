Vizionare de film celebru, urmat de discuţii publice, la Casa Sindicatelor Filmul este regizat de Milos Forman, acesta castigand 35 de premii. De asemenea, pelicula a fost nominalizata de alte 13 ori pentru diferite premii, dintre care pentru cele mai importante cinci premii Oscar. Astfel, „Zbor deasupra unui cuib de cuci" a fost nominalizat pentru Cel mai bun film, Cel mai bun regizor, Cel mai bun actor in rol principal, Cea mai buna actrita in rol principal si pentru Cel mai bun scenariu adaptat. Filmul a obtinut nominalizari la al (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Alicia Vikander si noua versiune a seriei 'Tomb Raider' isi fac intrarea in acest weekend in cinematografele din SUA, cu ambitia de a detrona filmul cu supereroi 'Black Panther', care se mentine pe primul loc in box-office de patru saptamani, relateaza EFE. Dupa primele doua filme din…

- Actorul, care l-a portretizat atat de fidel pe astrofizician in filmul „The Theory of Everything” a fost marcat de vestea disparitiei acestuia. In urma cu trei ani, Eddie Redmayne castiga primul Oscar din cariera, datorita transformarii remarcabile pe care a facut-o in „The Theory of Everything”, in…

- Pe parcursul anului 2018 vor fi desfașurate discuții publice și acțiuni de mobilizare comunitara pentru adolescentele din 22 de comunitați din cinci raioane. Acțiunile sint organizate de catre Agenția ONU pentru drepturile și sanatatea reproductiva (UNFPA), iar scopul acestora este de a informa tinerele…

- Duminica seara s-au imparțit, direcționat sau risipit, depinde din ce unghi privești, premiile Oscar. N-a mirat probabil pe nimeni ca filmul caștigator - „The Shape of Water” - spune povestea de dragoste sau, ma rog, o poveste a unui cuplu ieșit din comun: o femeie muta și un barbat-amfibie. Ajung sa…

- Reușita pentru filmul „I, Tonya“, azi-noapte, in cadrul Galei de decernare a Premiilor Oscar. Allison Janney, care joaca rolul mamei abuzive a patinatoarei Tonya Harding, a caștigat Oscarul la categoria „Cea mai buna actrița in rol secundar“. Filmul a fost nominalizat și la categoriile Cea mai buna…

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj, la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles. "The Shape of Water" este marele castigator al galei Oscar 2018, cu patru trofee, celelalte…

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre (Hollywood & Highland Center) din Los Angeles. UPDATE 6.45 Oscar 2018: "The Shape of Water", de Guillermo del Toro,…

- Filmul „The Shape of Water”, regizat de Guillermo del Toro, a primit, duminica noapte, patru premii la gala premiilor Oscar care a avut loc la Los Angeles. Cu Sally Hawkins in rol principal, filmul a fost premiat la categoriile „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor”, „cea mai buna scenografie” si…

- "The Shape of Water", de Guillermo del Toro, a fost desemnat cel mai bun lungmetraj, la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care a avut loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Filmul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, cineastul Guillermo del Toro si actorii Gary Oldman si Frances McDormand sunt favoritii caselor de pariuri Superbet, Fortuna, BetArena si Winner la cele mai importante categorii de premii ce vor fi decernate duminica

- Filmul "The Shape of Water" a obtinut, marti, 13 nominalizari la premiile Oscar, in timp ce "Dunkirk" a primit opt, iar "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" a primit sapte. A 90-a editie a premiilor Oscar va avea loc duminica seara, incepand de la ora 1.30 (ora Romaniei), la Dolby Theatre din…

- Actorul Dorian Boguta, cunoscut pentru rolurile sale din filme precum “Francesca” sau “Love Building”, a fost invitatul interviurilor Libertatea LIVE , alaturi de regizorul Andrei Cretulescu. Cei doi au lucrat impreuna mai multe filme, iar din 8 iunie munca lor va putea fi vazuta sub forma unui lungmetraj…

- Daniel Day-Lewis, singurul actor care a castigat trei statuete Oscar pentru cel mai bun actor, si-a anuntat retragerea din lumea filmului, nu inainte de a oferi o prestatie demna de o noua nominalizare. Day-Lewis este cunoscut pentru felul riguros in care se pregateste pentru rolurile sale, pentru cel…

- Filmul „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, cineastul Guillermo del Toro si actorii Gary Oldman si Frances McDormand sunt favoritii caselor de pariuri Superbet, Fortuna, BetArena si Winner la cele mai importante categorii de premii ce vor fi decernate duminica seara la gala Oscar 2018 – „cel…

- Filmul „”, cineastul Guillermo del Toro si actorii Gary Oldman si Frances McDormand sunt favoritii caselor de pariuri Superbet, Fortuna, BetArena si Winner la cele mai importante categorii de premii ce vor fi decernate duminica seara la gala Oscar 2018 – „cel mai bun film”, „cel mai bun regizor”,…

- Lungmetrajul "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" este marele favorit al caselor de pariuri pentru a castiga premiul Oscar la categoria "cel mai bun film". Aceasta pelicula regizata de Martin McDonagh este urmata in clasamentul favoritilor de drama fantastica "The Shape of Water" si de satira…

- Lungmetrajul "Get Out", un thriller cu accente horror si de satira, care denunta rasismul din Statele Unite, a castigat principalul trofeu - cel mai bun film - la gala Independent Spirit Awards sambata seara la Los Angeles, cu o zi inainte de decernarea premiilor Oscar, informeaza Reuters si AFP.…

- Filmul "120 battements par minute" a castigat sase trofee, impunandu-se inclusiv la categoria "cel mai bun film", la gala de decernare a premiilor Cesar, organizata vineri seara la Paris. Anul trecut, premiul Cesar pentru cel mai bun film i-a revenit productiei "Elle", de Paul...

- Filmul "120 battements par minute", regizat de Robin Campillo, a fost marele castigator la gala de decernare a premiilor Cesar 2018, organizata vineri seara la Paris, unde aceasta pelicula, o fresca a luptei contra epidemiei de SIDA, s-a impus la sase categorii de premii, informeaza AFP. Cea de-a 43-a…

- Actorul irlandez Andrew Scott, cunoscut pentru rolul profesorului Jim Moriarty, rivalul lui Sherlock Homes si principalul antagonist al serialului, va fi prezent la East European Comic Con de la Bucuresti, scrie NEWS.RO.Citeste si: Numarul 2 din Comisia Europeana, anunt SOC despre raportul…

- Din Matinal DigiFM și pana la Oameni de Colecție am vrut sa luam pulsul cinematrografiei romanești, așa, la cald, dupa un Urs de Aur controversat și pana intr-un Oscar care nu știm ce ne aduce.

- Filmul ”Maleficent” le va oferi telespectatorilor Antena 1 sambata, 11 februarie, de la ora 20:00 o poveste clasica Disney, cu prinți, prințese, taramuri magice și creaturi fantastice, care a caștigat noua premii și a avut 41 de nominalizari, printre care și una la premiile Oscar in categoria ”Cele…

- „Foxtrot”, care exploreaza pierderea si datoria militara cu care se confrunta o familie israeliana, este programat sa deschida, pe 13 martie, Festivalul de Film Israelian din Paris. Filmul a fost recompensat cu Leul de Argint, Marele Premiu al juriului, la cea de-a 74-a editie a Festivalului de Film…

- Filmul horror "Winchester" este singura premiera lansata la nivel national in cinematografele din SUA si Canada in acest sfarsit de saptamana, situatie de care pot profita productiile care deja ruleaza si care isi pot consolida incasarile si pozitiile dominante in boxoffice din aceasta perioada a anului.…

- Ludovic Orban susține ca a avut discuții cu Dacian Cioloș, dar nu a precizat natura acestora. Intrebat despre o posibila inscriere in PNL a lui Dacian Ciloloș, Ludovic Orban a dat un raspuns clar. El i-a transmis lui Cioloș sa nu uite ca datorita PNL fostul premier a dobandit pozițiile publice.…

- INTENTIE… Problema indelung discutata si analizata in ultimii ani, externalizarea unor servicii din primarii a trezit numeroase discutii in comunitatile locale. Cu toate acestea, un primar de comuna din judetul Vaslui a lansat o tema de discutii pe pagina sa de Facebook. Gelu Pecheanu, primarul de Dranceni,…

- Familia regala va continua activitatile publice la Palatul Elisabeta Familia regala va continua activitatile publice la Palatul Elisabeta si va plati o suma lunara reprezentând contravaloarea folosintei imobilului, informeaza Casa Regala a României. Potrivit sursei citate,…

- FOTO | De ce si-a tatuat Tom Hardy numele lui Leonardo DiCaprio pe antebrat Actorul Tom Hardy si-a onorat, dupa aproape trei ani, un pariu facut cu Leonardo DiCaprio, pe care l-a pierdut, facandu-si pe antebratul drept un tatuaj cu mesajul „Leo le stie pe toate”, potrivit People. Noul tatuaj poate…

- Are cele mai multe nominalizari la Oscar, insa aceasta pelicula se afla sub tirul unor acuzatii de plagiat, cu o luna inainte de ceremonia premiilor Academiei Americane de Film Pelicula mexicanului Guillermo del Toro, „The Shape of Water”, despre iubirea dintre o femeie surdo-muta si un om amfibie,…

- Paul Stanescu, propunerea PSD pentru Ministerul Dezvoltarii, a primit luni aviz favorabil de la comisiile de Administratie din cele doua camere ale Parlamentului. Paul Stanescu isi pastreaza fotoliul de la Ministerul Dezvoltarii. Acesta conduce ministerul din octombrie 2017, cand a inlocuit-o pe Sevil…

- Potrivit deadline.com, informatia a fost dezvaluita sambata seara, la petrecerea producatorului muzical Clive Davis de dinaintea premiilor Grammy. Davis, care are o lunga relatie profesionala cu Franklin, a prezentat-o pe cantareata si actrita Jennifer Hudson, premiata cu Oscar si Grammy, pentru a canta…

- Regizorul american Steven Spielberg va filma un remake al celebrului film ''West Side Story'', o adaptare dupa musicalul compus de Leonard Bernstein, si a demarat cautarea de talente pentru rolurile principale, informeaza vineri AFP. Lansata in 1961, prima versiune ''West Side Story'', realizata…

- Regizorul american Steven Spielberg va filma un remake al celebrului film ''West Side Story'', o adaptare dupE musicalul compus de Leonard Bernstein, xi a demarat cEutarea de talente pentru rolurile principale, informeazE vineri AFP. LansatE în 1961, prima versiune ''West…

- Filmul eveniment "120 BPM/batai pe minut&", recompensat cu marele premiu al juriului la Cannes 2017 si care a fost propus de Franta pentru o nominalizare la premiile Oscar, intra în cinematografele din România de astazi.

- Warner Bros. prezinta doua noi clipuri din Tomb Raider, filmul care va debuta in cinematografe pe 16 martie. In rolul Larei Croft se va afla Alicia Vikander, posesoare a unui Oscar. Povestea o va arunca pe Lara intr-o insula mistica, unde trebuie sa iși salveze tatal din mainile unei bande de mercenari…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre o femeie…

- Dupa cinci inele de campion NBA, Kobe Bryant ar putea primi si un Oscar. Filmul sau "Dear Basketball" candideaza la cel mai bun scurtmetraj de animatie. "Dear Basketball" este un film de patru minute realizat ca un ramas bun luat de Kobe Bryant lumii baschetului."Incredibil. Este enorm ca…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water", este pe primul loc in topul nominalizarilor la premiile Oscar din 2018, intrand in cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, a anuntat marti Academia americana de film. Povestea de dragoste fantastica dintre…

- Filmul regizat de Guillermo del Toro, "The Shape of Water" este pe primul loc în topul nominalizErilor la premiile Oscar din 2018, intrând în cursa pentru prestigiosul trofeu la nu mai putin de 13 categorii, informeazE AFP xi Reuters. Ceremonia de nominalizare la premiile…

- Los Angeles, 22 ian /Agerpres/ - Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar,…

- Regizorul trilogiei "Lord of the Rings", Peter Jackson, lucreaza la un film 3D despre Primul Razboi Mondial, relateaza luni agentia britanica Press Association. Regizorul laureat al premiului Oscar a restaurat inregistrari de arhiva de 100 de ani, dintre care unele nu au fost vazute niciodata,…

- Lungmetrajul "Transformers: The Last Knight" conduce plutonul filmelor care au fost nominalizate luni la Zmeura de Aur pentru cele mai proaste pelicule cinematografice ale anului 2017, intr-o lista pe care se regasesc pelicule in care joaca actori premiati cu Oscar, precum Jennifer Lawrence, Tom…

- Aseara europarlamentarul PSD Catalin Ivan a postat, pe pagina sa de Facebook, cateva reflectii cu privire la activitatea lui Liviu Dragnea, prilej cu care si a amintit cum presedintele partidului, aflat la guvernare, a intrerupt o sedinta pentru a se uita la serialul turcesc Suleyman Magnificul. Atunci…

- Filmul fantasy "The Shape of Water", in regia lui Guillermo del Toro, a fost recompensat sambata seara cu premiul pentru cel mai bun film la gala Sindicatului Producatorilor Americani (PGA), plecand astfel din pozitia de favorit pentru premiile Oscar, a caror decernare este programata pentru 4 martie,…

- Sanctionat disciplinar de doua ori de Comisia de Disciplina a Spitalului Judetean Timisoara, medicul Mihai Ionac a facut publice imagini cu pacienti internati in spital si tinuti in paturi pe hol pentru ca nu sunt locuri in saloane.

- Dorothy Malone, care a castigat un premiu Oscar pentru cea mai buna actrita intr-un rol secundar in filmul 'Written on the Wind' (1956), a murit la Dallas (SUA), la varsta de 92 de ani, relateaza sambata EFE. Burt Shapiro, impresarul actritei, a confirmat vineri decesul lui Dorothy…

- Polițiștii au identificat un minor, de 17 ani, din Chiuiesti, care ar fi sustras doua microbuze. Acesta ar fi condus autovehiculele pe drumurile publice, abandonându-le ulterior. La data de 19 ianuarie a.c., polițiștii din cadrul Secției 5 Politie Rurala Dej…

- Filmul „120 BPM/batai pe minut”, propunerea Frantei pentru premiile Oscar 2018, in regia lui Robin Campillo, spune povestea unei lupte febrile pentru trezirea membrilor societatii cu privire la problemele grave care o inconjoara, in cazul de fata SIDA. Un film educativ si emotionant, filmul lui Campillo

- Filmul eveniment „120 BPM/batai pe minut”, laureat cu Marele Premiu la Cannes si propunerea Frantei pentru premiile Oscar, va intra in cinematografele din Romania incepand cu 26 ianuarie 2018. Lungmetrajul regizat de Robin Campillo a fost preferatul criticii in perioada festivalului de la Cannes, fiind…

- Cantaretul John Legend va intrerpreta rolul principal in musicalul „Jesus Christ Superstar” produs de NBC, potrivit unui anunt facut marti de reteaua de televiziune. Alice Cooper face parte din distributie, iar reputatul Andrew Lloyd Webber este unul dintre producatorii executivi. Legend, premiat…