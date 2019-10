Stiri pe aceeasi tema

- ”Poate o sa va șochez cu ce va spun acum. Dar și la Ministerul de Externe, Ramona Manescu a lucrat impotriva premierului. Nu a stat absolut deloc alaturi de premier. Da, am susținut-o, dar cred ca este momentul sa spun adevarul. Am incercat sa țin multe lucruri și sa nu le scot in spațiul public…

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea pe care o planifica in Siria miercuri la ora 14.00 (11.00 GMT), transmite dpa, potrivit Agerpres. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea…

- Turcia afirma ca a informat Statele Unite ale Americii, Rusia si aliatii sai europeni in legatura cu operatiunea pe care o planifica in Siria miercuri la ora 14.00 (11.00 GMT), transmite dpa. Ministerul turc al Apararii a precizat ca au fost informate de asemenea Germania, Marea Britanie,…

- Premierul Viorica Dancila a avut, marti, o intrevedere cu secretarul american al Energiei, Rick Perry, in contextul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, cu acest prilej fiind semnat Memorandumul de intelegere intre Guvernele Romaniei si Statelor Unite privind cooperarea in domeniul nuclear…

- Ziarul Unirea Agenda primei zile a vizitei premierului in SUA: mai multe intalniri și semnarea unui acord de imprumut Premierul Viorica Dancila efectueaza o vizita in Statele Unite ale Americii in perioada 22-29 septembrie. Astazi incepe oficial vizita de lucru a premierului Romaniei. Agenda primei…

- Premierul Viorica Dancila a precizat sambata ca in cadrul vizitei pe care o va efectua in Statele Unite ale Americii saptamana viitoare va avea o intrevedere cu vicepresedintele Mike Pence si va participa la o reuniune privind combaterea terorismului. "Pentru noi, parteneriatul strategic cu SUA reprezinta…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul de Externe Ramona Manescu si ministrul de Finante Eugen Teodorovici vor participa la evenimentul din 27 septembrie de la New York, a anuntat directorul executiv al Camerei de Comert Romano-Americana din SUA Elias Wexler. "La evenimentul la care participa premierul,…

- Premierul Viorica Dancila, ministrul de Externe Ramona Manescu și ministrul de Finanțe Eugen Teodorovici vor participa la evenimentul din 27 septembrie de la New York, a anunțat, la solicitarea Mediafax, directorul executiv al Camerei de Comerț Româno-Americana din SUA, Elias Wexler.„La…