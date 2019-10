Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia ia in calcul sa boicoteze dezbaterea si votul motiunii de cenzura de sambata, potrivit unor surse politice. Alesii anti-Dancila ar urmari ca sambata sa nu existe cvorum la sedinta de plen reunit, iar votul motiunii sa fie reprogramat pentru luni sau alta zi din saptamana viitoare.

- Premierul Viorica Dancila crede ca motiunea de cenzura, pe care reprezentantii opozitiei au anuntat ca o vor depune in Parlament, nu va trece la vot. "Trebuie ca opozitia sa arate numarul de voturi pe motiune si daca gandim logic, motiunea de cenzura sau demisia primului ministru sunt instrumentele…

- Viorica Dancila a subliniat ca nu iși va da demisia, ci va merge in Parlament cu cu o formula de Guvern.”Vom merge in Parlament. Vom merge cu o formula de Guvern, daca acea formula va cadea, Guvernul nu va cadea, avem rabdare, suntem oameni calmi, echilibrati, poate obtinem consens”, a declarat premierul,…

- Daca nu trece remanierea, Guvernul ramane in forma veche, deci acest lucru nu presupune schimbarea Executivului, a afirmat sambata premierul Viorica Dancila. "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat ca nu-si va da demisia de la conducerea Executivului, mentionand ca, daca o eventuala motiune de cenzura va trece in Parlament, Guvernul se va conforma. Viorica Dancila a reiterat ideea potrivit careia va merge in Parlament cu o formula de Guvern. "Vom merge in Parlament.…

- Premierul Viorica Dancila discuta, luni, de la ora 10:00, cu Calin Popescu Tariceanu daca ALDE ramane la guvernare. Ulterior, ALDE va decide in ședința de la ora 16:00 daca face alianța cu Pro Romania, conform Mediafax.Ședința de coaliție are loc la ora 10:00. Viorica Dancila a anunțat ca…

- "De ce nu se face restructurarea. Ca sa se faca, trebuie sa aduci tu oamenii in Parlament. Deci am renuntat la aceasta idee! E ca la motiunea de cenzura. Cand vine opozitia cu motiunea, ei trebuie sa aduca oameni. Acum ar trebui sa ii aducem noi. Din cauza asta, ramanem cu aceste ministere.…

- Liderii PSD din țara se reunesc luni intr-o ședința a Comitetului Executiv al partidului, unde agenda discuțiilor include și soarta coaliției de guvernare, in contextul in care, partenerii de la ALDE negociaza cu Pro Romania pentru formarea unei noi alianțe politice, potrivit Mediafax.Citește…