Dancila a fost prezenta la evenimentul de promovare a traditiilor si obiceiurilor populare din ariile naturale protejate, desfasurat sub egida "Patriot Pro Patrimoniu" si organizat de Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate.



"Dupa o zi foarte plina, voi mi-ati facut cel mai frumos dar, mi-ati facut inima sa vibreze de emotie, dar in acelasi timp si de mandrie. Ati aratat astazi ca, indiferent de zona de unde veniti, aveti in suflet aceleasi cantece frumoase, aratati ca sunteti buni romani prin cantecele patriotice pe care le-ati interpretat, aratati ca purtati cu mandrie…