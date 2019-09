La intrarea in Casa de Cultura a Studentilor, Dancila a a fost primita cu aplauze de catre sustinatori pe melodia Eye Of The Tiger (Survivor), de pe coloana sonora a filmului Rocky 3. Viorica Dancila a intrat in sala de mana cu un copil imbracat in haine populare.





Alaturi de Dancila sunt ministrii Finantelor - Eugen Teodorovici, al Culturii - Daniel Breaz, al Transporturilor - Razvan Cuc si vicepremierul Mihai Fifor. La lucrarile conferintei de alegeri sunt prezenti peste 350 de delegati din judet.