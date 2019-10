Stiri pe aceeasi tema

- Premierul demis, Viorica Dancila, a afirmat ca niciodata nu a incalcat legea si va raspunde la toate acuzatiile care i se aduc „cu foarte multa deschidere”. „Nu inteleg de ce toti si-au ales ca...

- Viorica Dancila a declarat ca ii este frica doar de Dumnezeu și de "masurile impotriva romanilor", ca reacție la faptul ca Liviu Dragnea o acuza de unele fraude comise in perioada in care ea era europarlamentar. ”La șapte care sunt impotriva mea, al optulea parca nici nu mai conteaza”, a adaugat…

- Viorica Dancila s-a dezlanțuit la adresa lui Klaus Iohannis, care a refuzat, pentru a treia oara, o remaniere a Guvernului. Premierul il acuza pe președinte ca ”fuge de Constituție” și anunța ca va merge in Parlament, unde PSD ”are majoritate”.”Prin toate aceste lucruri pe care le fac - fie…

- Viorica Dancila a fost huiduita, duminica, de cativa protestatari, la sosirea la Centrul Expozitional Constanta, unde se intalneste cu Organizatia de pensionari a PSD. Premierul a declarat ca oamenii „protesteaza impotriva punctului de pensie” si ca „Parlamentul Romaniei sa adopte un act normativ prin…

- ”Liviu Dragnea a inregistrat un apel la o acțiune in care da in judecata PSD. Ați fost inștiințata de aceasta acțiune in instanța facuta de fostul președinte al PSD?” a fost intrebata Viorica Dancila. Premierul a raspuns: ”Nu știu inca de aceasta acțiune pe care a intreprins-o dumnealui,…

- Viorica Dancila pleaca de la Putna cu incredere ca ura va fi insoțita de solidaritate, dupa cum s-a exprimat premierul in mod nefericit. Premierul a evitat ceremonia de Ziua Marinei, cum facea și predecesorul ei, Liviu Dragnea.