- 'Asa cum presedintele a confundat Franta cu Finlanda, cred ca asa a confundat un premier interimar cu un premier desemnat. Avem un premier desemnat, nu avem un guvern. Asta nu inseamna ca un premier desemnat poate sa ia o decizie in legatura cu comisarul european. Deci cred ca presedintele a facut…

- Liderul PSD, Viorica Dancila, a afirmat joi seara, la Constanta, ca un premier desemnat nu poate lua o decizie in legatura cu comisarul european propus de tara noastra si considera ca presedintele Klaus Iohannis a facut o "mare greseala" declarand la Bruxelles ca un guvern demis de drept in Parlament…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, la Bruxelles, ca un guvern demis de drept in Parlament nu poate face o propunere de comisar, in contextul in care nu va avea niciun rol in viitoarea Comisie Europeana. "Este din partea noastra, din pacate, un blocaj, care se numeste Guvernul…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat marti pe liderul PNL, Ludovic Orban, in functia de prim-ministru. "Dupa consultarile cu partidele politice parlamentare si formatiunile politice parlamentare, am tras concluzia pe care am spus-o si dupa prima runda de consultari: ca se contureaza un guvern in…

- Rovana Plumb și Dan Nica vor susține, in perioada urmatoare, interviurile cu președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru funcția de comisar european, au declarat surse de la Bruxelles, pentru MEDIAFAX.Inițial, era vehiculata ca fiind ziua de astazi pentru discuțiile cu cei…