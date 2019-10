Viorica Dăncilă îi cere DEMISIA lui Klaus Iohannis. Scandalul ar putea ajunge la CCR "Am citit in presa declarațiile președintelui in funcție, care se inchipuie "intr-un plin razboi cu PSD" și care iși instiga partidul la ura și la lupte imaginare. Articolul 80 din Constituție spune ca președintele este garantul unitatii naționale. Unde este unitatea, atunci cand președintele ne declara in stare de razboi? Unde este imparțialitatea președintelui care ii indoctrineaza și ii alimenteaza cu ura pe cei ce urmeaza sa compuna viitorul Guvern al Romaniei? EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. VOTATI favoritul la alegerile din 10 noiembrie. Cine va fi presedintele Romaniei? … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

