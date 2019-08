Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a avut discuție cu un protestatar, la ieșirea din Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde a fost, vineri, in vizita. Ea a fost intrebata ce mesaj le transmite tinerilor de peste hotare, carora le-ar fi teama sa revina in țara, și a raspuns ca Guvernul a marit salariile,…

- Premierul Viorica Dancila a explicat, vineri, la Iasi, de ce a ales sa mearga prin Moldova cu elicopterul, in loc sa vina cu masina. Aceasta s-a scuzat, spunand ca este prima data cand face acest lucru si a motivat decizia prin faptul ca trebuie sa ajunga in mai multe judete din tara.

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri, la Iasi, in cadrul unei conferinte de presa, ca a folosit un elicopter pentru a veni de la Suceava la Iasi deoarece, pentru a ajunge in fiecare judet al tarii,...

- Premierul Viorica Dancila nu mai raspunde la intrebari privind trecutul PSD de pe vremea cand partidul era condus de Liviu Dragnea.Citește și: ULTIMA ORA Simona Halep a fost ELIMINATA din optimile de la Cincinnati "Eu nu vreau sa ma raportez la trecut pentru mine este important prezentul.…

- Premierul Viorica Dancila a participat la ședința Comitetului Executiv Județean al PSD Iași. Pentru turneul electoral din Moldova, premierul a ales sa se deplaseze cu elicopterul, fiind intrebata vineri despre aceasta alegere.

- Premierul sustine ca rectificarea bugetara nu va taia veniturile romanilor Viorica Dancila Foto: europarl.europa.eu/meps/ro/95281/Viorica_DANCILA. Premierul Viorica Dancila sustine într-o postare pe internet ca rectificarea bugetara nu…

- Iesenii se strang acum, in toiul verii, sa sara in ajutorul cateilor din adaposturi. Sambata si duminica, pe 22 si 23 iunie, intre orele 11.00-18.00, iesenii sunt asteptati in Parcul Expozitiei cu orice le prisoseste prin casa: haine vechi, covoare, paturi, produse pentru curatenie (clor, detergenti,…

- Consilierii locali din Iasi dezbat vineri mai multe proiecte. Urmariti live sedinta: UPDATE De la sedinta absenteaza mai multi consilieri locali: Daniela Tautu, Catalina Aldea, Vlad Nedelcu si Calin Scripcaru (toti PSD), Violeta Gaburici (PMP), Lucian Jugrin (PNL) si independentul Andrei Postolache.…