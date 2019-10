"Cu aroganta lui specifica, se uita la noi ca si cum am fi datori sa il sustinem in tot ceea ce face, sa il sustinem sa aiba mai multe vacante, sa ne critice mai mult in afara granitelor tarii, sa se plimbe mai mult cu avioanele private, sa aiba mai multe week-end uri, sa stea mai mult pe acasa. Un presedinte care ar trebui sa lucreze 24 din 24, el la ora 18,00 isi face somnul de frumusete. Un presedinte care ar trebui sa lucreze sapte zile din sapte nu lucreaza sambata si duminica pentru ca este in vacanta", a afirmat Dancila.

De asemenea, liderul social- democrat a spus alegatorilor…