Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a vorbit, joi seara, la Romania TV, despre o eventuala cooperare cu Victor Ponta, pentru a nu vota moțiunea de cenzura. Dancila a refuzat un astfel de scenariu, spunand ca nu are incredere in fostul sau șef, despre care a spus ca ”minte” și ca ”uraște PSD”.”Nu am incredere…

- ​​O petiție online a fost lansata de Viorica Dancila care le cere românilor sa semneze pentru pactul anti-austerite. În primele patru zile aceasta a fost semnata de 3.300 de persoane. Șefa Guvernului susține ca niciunul dintre partidele de opoziție nu a semnat pactul propus în…

- Guvernul nu va ceda in fata blocajului guvernamental creat de Klaus Iohannis Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca prin refuzul de a numi ministri, presedintele Klaus Iohannis se pozitioneaza impotriva romanilor, prin continuarea abuzului de putere. Seful Executivului a adaugat ca va continua…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, precizeaza ca formatiunea pe care o conduce nu va sustine in Parlament un nou Executiv condus de Viorica Dancila si nu va face parte dintr-un guvern de dreapta.

- "Afirmatiile dumnealui mi se par foarte periculoase. Atunci cand vorbesti de premierul Romaniei si spui ca trebuie luat cu mascatii, eu cred ca acest lucru este un lucru foarte periculos pentru ca, in primul rand, aduce un prejudiciu atat in plan intern, cat si in plan extern. Si cred ca sunt oameni…

- "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Deci acest lucru nu presupune schimbarea Guvernului. Majoritatea din Parlament nu mai este reprezentata atunci cand trece o motiune de cenzura, pentru ca s-ar putea ca dintre ministrii pe care eu ii propun, unii sa nu fie de acord cu aceste…

- Viorica Dancila a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta dupa sedinta Comitetului Executiv de la Mamaia, ca, daca remanierea nu trece prin Parlament, acest lucru nu presupune schimbarea Executivului. "Daca nu trece remanierea, ramane Guvernul in forma veche. Acest lucru nu…

- "Draga Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook. Premierul a anuntat ca va duce remanierea in Parlament …