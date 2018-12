Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat, intr-un interviu difuzat sambata de Antena 3, ca seful Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) "pleaca acasa" daca pana pe 31 decembrie nu sunt finalizati 100 de kilometri de autostrada. "Anul acesta, noi trebuie sa terminam 100 de…

- „Infrastructura este principala preocupare a multora și este firesc. Este normal sa avem aceste cerințe. Anul acesta, noi trebuie sa terminam 100 de km de autostrada. Pe 31 decembrie, șeful CNAIR trebuie sa vina și sa-mi spuna avem cei 100 de km de autostrada”, a spus Viorica Dancila, intr-un interviu…

- Premierul Viorica Dancila a facut primele declarații dupa atacurile extrem de dure lansate, ieri de președintele Klaus Iohannis, care a acuzat-o ca nu ințelege obligațile pe care le are un premier. In cadrul unei emisiuni la Bruxelles, Viorica Dancila a discutat cu jurnalisul Antena 3 Sabina Iosub."Este…

- Mandatul meu e in exercițiu, a declarat, joi, la Antena 3, ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova. „Am dat mesajul ca eu sunt Lucian Șova și sunt ministrul Transporturilor, aproape ca un slogan,...

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a anuntat, joi, ca isi mentine tinta asumata pentru acest an, de a deschide 60 de kilometri de autostrada, dar, daca tintele nu vor fi atinse, va solicita responsabililor din minister sa ”dea dovada de onoare”. In caz contrar, „ii voi onora eu cu…

- Ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Șova, a anunțat, astazi, ca și-a respectat promisiunile de la inceputul mandatului și ca pana acum in Romania au fost finalizați nu mai puțin de 60 de km noi de autostrada."Acum doua luni nu am avut dovezi, am avut speranțe, acum am dovezi. Sunt…

- Transportul rutier de persoane va fi oprit in intreaga tara dupa Referendumul din 6 si 7 octombrie si vor fi proteste la Guvern in cazul in care modificarile privind transporturile rutiere vor fi adoptate in forma actuala, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, Vasile Stefanescu, presedintele COTAR.…

- Secțiunea de autostrada Gilau – Nadaselu va fi deschisa vineri. Lucian Șova nu va participa la eveniment din orgoliu. Aceasta deoarece nu este vorba de cel puțin 100 de kilometri, scrie Digi24. Anunțul a fost facut marti de catre ministrul Transporturilor, Lucian Șova, care a adaugat ca totuși nu va…