- Premierul Viorica Dancila a decis infiintarea Comitetului National pentru Deseuri, organism interministerial care va fi prezidat de ministrul Mediului. Potrivit deciziei publicate luni in Monitorul Oficial, in cadrul comitetului vor activa reprezentati ai mai multor ministere - Mediu, Dezvoltare Regionala…

- Curtea de Justitie a Uniunii Europene a condamnat Romania pentru ca nu s-a conformat obligatiei de a lua toate masurile necesare inchiderii cat mai rapid posibil a unui numar de 68 de depozite de deseuri, in conformitate cu articolul 7 litera (g) si cu articolul 13 din Directiva 1999/31/CE a Consiliului…

- Joi a inceput la Timisoara o noua editie a „Aquademica – Managementul apei in contextul schimbarilor climatice. Experiențe internaționale”. Intalnirea, structurata pe doua zile, a ajuns la a șaptea ediție. Organizatori sunt Fundația Aquademica, Aquatim, Asociația Romana a Apei (ARA) și Universitatea…

- Proiectul a fost adoptat pe 18 septembrie de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Legea are ca obiect de reglementare transpunerea integrala a Directivei (UE) 2016/97 a Parlamentului European si a Consiliului European din 20 ianuarie 2016 privind distributia de asigurari. Aceasta…

- Presiunea statelor dezvoltate ale Uniunii Europene de a modifica cadrul de reglementare privind detasarile transnationale s-a materializat, poate mai devreme decat ne asteptam, in adoptarea Directivei (UE) 2018/957 a Parlamentului European si a Consiliului din 28 iunie 2018 de modificare a Directivei…

- Modul de calcul al apei pluviale și factura pe care o primesc la inceput de luna cetațenii din județul Alba pare sa fie un subiect amplu dezbatut in ultimul timp. Pentru a clarifica situația, Daniel Zdranc, vicepreședintele Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați…

- Șase zile au verificat inspectorii Autoritații Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitați Publice (ANRSC) cum se desfașoara colectarea deșeurilor in orașul Comanești. Aceștia au venit de la București ca urmare a sesizarilor trimise cetațeni, spun reprezentanții Prefecturii,…