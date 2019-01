Stiri pe aceeasi tema

- "Cat mai repede trebuie sa intre in vigoare Codurile penale. S-a pus in discuție sa dam și o ordonanța de urgența in acest sens. Eu cred ca ministrul Justitiei intr-o perioada rezonabila trebuie sa prezinte lucrurile premierului Viorica Dancila, sa nu mai amane. Aceste coduri trebuie adoptate. Nu…

- "Liviu Dragnea a cerut astazi Guvernului sa adopte ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea pana pe 15 ianuarie. Daca acest lucru se va intampla, il avertizez pe Liviu Dragnea ca PSD va arunca Romania catre o adevarata revolutie", precizeaza liderul USR, duminica, intr-un comunicat de presa.…

- Alex Coita a declarat ca refuzul președintelui Klaus Iohannis de a numi cei doi miniștri pentru Transporturi și Dezvoltare Regionala face parte dintr-o strategie de a crea tensiune care sa se rasfranga asupra președintelui PSD. Analistul susține ca miza nu este daramarea Guvernului Dancila ci eliminarea…

- "Asteptam sa se intoarca Guvernul, sa avem o discutie si eu si domnul Tariceanu cu domnul Toader si cu doamna Dancila si in functie de discutia asta..Maine sigur va avea loc aceasta discutie, dar o actiune trebuie facuta pentru ca e clar ca asta vrea Iohannis", a spus, miercuri, Liviu Dragnea, intrebat…

- Amnistia și grațierea sunt din nou pe agenda liderului PSD, Liviu Dragnea. Potrivit unor surse, Liviu Dragnea i-a dat un ultimatum ministrului Justiției. Tudorel Toader trebuie sa prezinte un proiect pana la sfarșitul anului, potrivit TVR. Liviu Dragnea și Viorica Dancila spuneau ca subiectul nu s-a…

- Comitetul Executiv al PSD in care premierul Viorica Dancila va prezenta evaluarea ministrilor si va decide asupra remanierii guvernamentale a fost programat pentru luni. Tudorel Toader a declarat, vineri, ca nu stie daca va fi remaniat, dar ca el isi face treaba pana in ultima clipa la Ministerul…

- "Intre toti ministrii Cabinetului Dancila, dvs dle Toader sunteti de departe cel mai competent si mai bine pregatit, ce-i drept nici nu e foarte greu sa fii cel mai competent in Guvernul Dancila, chiar si asa CV-ul dvs este unul impresionant. Sunteti profesor universitar, ati fost decanul si rector…

- Liderul Pro Romania, deputatul Victor Ponta, il lauda pe ministrul Apararii, Mihai Fifor, despre care susține ca e prea rafinat pentru a face parte din actualul Guvern. Ponta susține ca Liviu Dragnea il vrea mazilit pe Fifor pentru a-și aduce un ”teldrumist”. Citește și: Saptamana nebuna.…