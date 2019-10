Stiri pe aceeasi tema

- George Pușcaș (23 de ani), atacantul formației engleze Reading, a inscris un gol in partida disputata pe terenul echipei Queens Park Rangers, marți seara, in runda cu numarul 13 din Championship, scor 2-2, potrivit Mediafax.Nahki Wells, atacantul lui QPR, a deschis scorul, in minutul 29, insa…

- Sase suporteri ai echipei Bayern Munchen si un agent de paza au fost raniti in violentele care au avut loc, marti, la meciul de UEFA Youth League cu Olympiacos, disputat in Grecia si arbitrat de Marius Avram potrivit news.roPotrivit L’Equipe, in minutul 84, cand oaspetii conduceau cu 4-0,…

- Meciul dintre FCSB si Dinamo, care are loc sambata seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in etapa a 12-a a Ligii I de fotbal, a fost reluat, dupa ce a fost intrerupt circa zece minute din cauza scandarilor rasiste ale suporterilor dinamovisti. Scorul era 1-1, dupa golurile marcate de…

- Derby-ul dintre FCSB și Dinamo a fost intrerupt de arbitrul Istvan Kovacs, dupa ce suporterii dinamoviști au aruncat cu obiecte in teren.Jucatorul FCSB, Florinel Coman, incerca sa bata un corner, dar suporterii dinamoviști au aruncat cu obiecte inspre el și pe gazon, iar arbitrul le-a cerut…

- Patricia Țig (137 WTA) a ratat calificarea în turul al doilea al calificarilor la US Open, dupa ce a fost învinsa de rusoaica Valeria Savinykh (179 WTA), scor 4-6, 7-6(4), 6-3. Meciul a durat doua ore și 45 de minute.În setul al doilea, românca a condus cu 4-0, însa…

- Arbitrul leton Andris Treimanis va conduce la centru meciul Celtic Glasgow - CFR Cluj, programat, marti, de la ora 21.45, în mansa secunda a turului trei preliminar din Champions League, informeaza News.ro.Andris Treimanis va fi ajutat de Haralds Gudermanis si Aleksejs Spasjonnikovs, iar rezerva…

- Fanii lui Dinamo au venit in numar mare pe Stadionul "Doctor Constantin Radulescu", la meciul cu CFR Cluj, in ciuda interdictiei primite de galeria "cainilor" pentru urmatoarele cinci jocuri din deplasare, iar incidentele nu au intarziat sa apara la partida care a inceput sambata, de la ora 21:00.Suporterii…