Vinuri din Prahova, prezente în premieră în cadrul unei misiuni economice N.D. Ministerul Mediului de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a anuntat ca opt producatori și exportatori romani de vinuri participa, in perioada 4-9 iunie, la o misiune economica in Republica Slovaca și Republica Ceha, cu scopul de a identifica noi clienți și de a-și majora exporturile pe aceste piețe. Dintre firmele participante, reunite sub brandul sectorial „Wines of Romania”, unele dintre acestea sunt si din Prahova, respectiv CAP Vie-Vin Valea Calugareasca, Cramele Bolgiu, Domeniile Viticole Tohani, cu mentiunea ca acestea se afla la prima lor participare la o misiune economica organizata… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Perspectivele exportatorilor romani sunt pozitive, avand in vedere tendința de creștere constanta a consumului și importurilor de vin pe cele doua piețe, numarul important de turiști, precum și apariția unei noi clase de consumatori locali din randul tinerilor, care asociaza vinul cu evenimentele…

- FC Viitorul, care sambata a cucerit in premiera Cupa Romaniei la fotbal, a anuntat, marti, ca in cadrul programul de pregatire din aceasta vara va disputa si cateva partide de verificare, atat in tara, cat si in strainatate.Medaliata cu bronz din acest sezon al Ligii I a programat vizita medicala la…

- Regimul emisiunilor de promovare electorala este reglementat clar și prevede obligativitatea marcajului specific „promovare electorala”, afișat in mod vizibil pe toata durata difuzarii emisiunii (Art. 11 din Decizia CNA 308 din 26 martie 2019). In cadrul emisiunii ”Viața Satului”, difuzata duminica,…

- Deși dispune de doi poli de creștere economica, Prahova și Argeș, regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia se afla pe locul al V-lea ca venituri medii lunare/persoana și venituri nete pe gospodarie, dupa regiunile București-Ilfov, Centru, Nord-Vest și Vest, și pe locul al VI-lea, ca PIB pe cap de locuitor.…

- Dupa accidentul rutier grav de la Jilava, in care un om a murit si alte noua persoane au fost ranite, un alt eveniment rutier s a terminat tragic. Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova a declarat pentru ZIUA de Constanta ca salvatorii au fost solicitati la un accident rutier la Targsorul…

- Argeș, Timiș, Olt, Sibiu și Alba au fost, cel puțin pentru primele 11 luni din 2018, in topul județelor cu balanța pozitiva in ceea ce privește valoarea exporturilor și a importurilor, conform datelor publicate de catre Institutul Național de Statistica. La polul opus se regasește Bucureștiul, cu un…

- Conform sursei citate, numarul total de cazuri de rujeola confirmate în România, raportate pâna la 22 martie 2019, este de 16.211, fiind înregistrate 62 de decese. Cele 71 de cazuri nou confirmate în ultima saptamâna au fost înregistrate în Salaj…

- Uvertura operei "Nunta lui Figaro" de Wolfgang Amadeus Mozart, Concertul in mi minor op. 64, pentru vioara si orchestra de Felix Mendelssohn - Bartholdy si Simfonia in Do major a lui Georges Bizet sunt lucrarile care compun programul cu care va asteptam la Filarmonica joi, 21 martie, de la ora 19.00.…