VIDEO/FOTOGALERIE Mazda3 Sport 2018: reconfirmarea identității Mazda3 Sport, așa cum se numește versiunea hatchback cu cinci uși a modelului compact japonez, iși da testul maturitații in 2018, aceasta generație fiind deja trecuta de jumatatea carierei comerciale. Odata cu facelift-ul aflat la vanzare inca de la inceputul anului, Mazda3 Sport iși reconfirma veleitațile, dar iși pastreaza și neajunsurile. Așadar, un facelift mai degraba cosmetic decat de substanța pentru una dintre cele mai bune mașini compacte japoneze disponibile in Romania. Detalii in acest test drive cu versiunea de echipare Mazda3 Takumi. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

