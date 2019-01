Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocașul Adrian Stoian, 27 de ani, a fost prezentat pe site-ul oficial al celor de la FCSB. Fotbalistul vine la echipa roș-albastra din Serie B, de la Crotone. Fotbalistul va purta numarul 27 și se va alatura miercuri dimineața lotului lui Mihai Teja, aflat in Spania. „Sunt foarte fericit! Am ocazia…

- Mijlocasul roman, Adrian Stoian, in varsta de 27 de ani, a plecat cu inima stransa de la echipa din sudul Italiei, Crotone, potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție, șoferi! Aveți mai multe modalitați de plata a amenzilor rutiere Fotbalistul s-a alaturat formatiei pregatite de Mihai…

- Mijlocasul roman, Adrian Stoian, in varsta de 27 de ani, a plecat cu inima stransa de la echipa din sudul Italiei, Crotone. Fotbalistul s-a alaturat formatiei pregatite de Mihai Teja, FCSB, in cantonamentul din Marbella, Spania, insa nu a uitat de anii petrecuti in aceleasi culori...

- FCSB se afla in aceste zile in cantonament in Spania, la Marbella, insa Mihai Teja a intampinat deja primele probleme. Romario Benzar (26 de ani) a suferit o accidentare ușoara. Corespondența GSP din Spania Fundașul dreapta de la FCSB a suferit o contractura la antrenamentul de astazi și, ca sa nu forțeze,…

- Mihai Teja ii are la dispozitie in cantonamentul de la Marbella pe Filipe Teixeira (39 de ani), Marko Moncilovic (31 de ani) si Mihai Pintilii (34 de ani). Potrivit Telekom Sport, cei trei se pot pregati normal incepand cu zilele urmatoare si vor putea evolua in partidei test din Spania, scrie Mediafax.FCSB…

- Elena Udrea a fost eliberata azi noapte din inchisoarea din Costa Rica, unde se afla din 3 octombrie. A fost arestata in baza unor mandate Interpol emise la cererea Romaniei. Iata prima reacție: "Cel mai greu de suportat a fost ca nu eram cu copilul meu. Altfel, faptul ca eram cu Alina Bica a facut…

- ​Campioana mondiala la handbal feminin și gazda Campionatului European, Franta, a pierdut, joi, în fața campioanei olimpice Rusia, scor de 26-23 (11-11), în meciul de deschidere al competiției, contând pentru grupa B. Tricolorele vor debuta sâmbata, în grupa D, cu Cehia.Daria…