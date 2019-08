Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a cincea editie a festivalului international Untold a inceput, joi, la Cluj Napoca, organizatorii anuntand o productie impresionanta, pe scena urmand sa urce artisti precum Robbie Williams, Armin van Buuren, 3 Are Legend, Martin Garrix sau David Guetta. "Productia festivalului din…

- Busta Rhymes urca pentru prima oara pe scena festivalului Untold, care are loc in august la Cluj. Alaturi de rapper-ul american, vor concerta 3 Are Legend, Don Diablo, Nicky Romero, Steve Aoki, Stormzy, Tinie Tempah, Tove Lo și Tujamo. Ei se alatura in line-up celorlalți artiști anunțați deja de organizatorii…