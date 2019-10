O persoana și-a pierdut viața și alte doua sunt date disparute, dupa ce hotelul Hard Rock, aflat inca in construcție in New Orleans, s-a prabușit. Alte 19 persoane au fost ranite, relateaza Associated Press. Incidentul a avut loc in apropiere de Cartierul Francez, o zona turistica din orașul New Orleans, aflat in apropiere de mai multe hoteluri și restaurante. Momentul in care cladirea s-a prabușit a fost filmat de un martor, iar imaginile au fost difuzate de televiziunea locala WWL-TV. INCREDIBLE VIDEO: Viewer video from Michael Dalle captures the moment the construction site for the Hard Rock…