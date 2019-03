Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva zile dupa ce a nascut, Andreea Balan a fost operata de urgenta, dupa ce s-a trezit intr-o balta de sange. Artista s-a speriat teribil si, in mijlocul noptii, a ajuns la clinica unde a nascut cel de-al doilea copil. Conform spynews.ro, medicii au descoperit ca s-au format niste hematoame…

- Insarcinata in 37 de saptamani, Gabriela Cristea nu a mai putut sta astazi in direct la “Te iubesc de nu te vezi”. Cunoscuta prezentatoare a parasit emisiunea si a ajuns de urgenta la spital. Gabriela Cristea s-a confruntat tot weekend-ul cu contractii puternice, iar astazi, in timp ce se pregatea sa…

- Celebra actrița Kate Beckinsale a ajuns de urgența la spital, dupa ce a leșinat pe platourile de filmare. "A fost incredibil de cald, atat de cald incat a trebuit sa fiu dusa la spital dupa ce am leșinat", a declarat actrița in varsta de 45 de ani, pentru presa

- Nu mai simt tubul in mine, am un tub bagat printre coaste, in pleura, si ieri, la 24 de ore de la interventie, corpul meu a avut mare rafuiala cu jumatatea aia de metru de plastic bagata in mine, dar azi, azi e bine, parca sa zic eu ca pare a fi o zi fara morfina. Am papat o bananica, un iaurtel, fac…