- Un grup de demonstranti a luat cu asalt sediul de campanie al unui partid politic pro-rus in timpul unei manifestații cu participarea a mii de nationalisti in capitala Ucrainei, Kiev, duminica noapte, informeaza luni agenția germana DPA, citata de Agerpres.

- Presedintele ucrainean, Petro Porosenko, s-a intalnit, la New York, cu Reprezentantul Special al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, care i-a inmanat liderului de la Kiev o copie simbolica a declaratiei semnate de secretarul de stat american, Mike Pompeo, privind nerecunoasterea anexarii ilegale a Crimeii…

- Un luptator pro-rus din Ucraina s-a impușcat in stomac, in timp ce testa o vesta antiglonț. Incidentul a avut loc in regiunea Donbass, numele scurtat pentru regiunile de extracție a carbunelui Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei. Intr-o filmare șocanta apare un tanar, identificat doar cu porecla „Domovoi”*,…

- Biserica Ortodoxa Rusa l-a acuzat pe patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului ca a trimis reprezentanti in Ucraina fara sa fi informat in prealabil Patriarhia Moscovei, intr-un moment in care cele doua biserici sunt angajate in negocieri asupra viitorului religios al acestei tari, relateaza…

- Polițiștii anunța ca au fost sesizați ca sediul din Sectorul 6 al unui partid politic a fost spart, la fața locului fiind efectuate cercetari pentru depistarea faptașilor. Surse judiciare au declarat, pentru STIRIPESURSE, ca este vorba despre sediul PSD."In urma cu putin timp am fost sesizati…

- Participarea la o expozitie internationala de caini de rasa, care a avut loc recent, la Cernauti, in Ucraina, s-a dovedit de bun augur pentru doi suceveni, care au defilat cu cainii lor de rasa pe stadionul Maleva din orasul care facea parte candva din Bucovina.Frumoasele exemplare de caini de rasa…

- Manifestanti - reprezentanti ai unor ONG-uri, jurnalisti si un deputat - adunati in fata sediului Ministerului de Interne au agitat pancarte cu mesaje ca ”Impunitatea ucide” sau ”Pedepsirea raului”.Marti, la Herson (sud), activista si consiliera primariei Katerina Handziuk, care denunta…