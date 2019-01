Cu ultimele puteri, soferul bolidului striga dupa ajutor. Sunt primele minute dupa producerea tragediei. Imaginile sunt parca desprinse dintr-un film de groaza. Oamenii care au sosit imediat dupa accident, incearca sa vada daca mai sunt supravietuitori. Sunt clipe de agonie pentru cei aflati in masina rupta parca in doua. In starea asta se afla si Gabriela, prietena soferului.