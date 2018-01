Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de o violența ieșita din comun, care surprind bataia aplicata de oamenii legii unor tineri nevinovați, au devenit, joi, publice. Un subcomisar de Poliție și doi agenți de la Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Timis, alaturi de un jandarm ii bat ca pe hoții de cai pe doi tineri…

- Un accident șocant a avut loc duminica, in satul Gelu din județul Timiș. Un parapantist in varsta de 35 de ani a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea. Barbatul a vrut sa profite de vremea frumoasa și a ieșit sa zboare cu parapanta sa cu motor, impreuna…

- Accident cumplit in satul Gelu din judetul Timis unde un parapantist a murit dupa ce a fost lovit in spatele capului de elicea parapantei pe care o folosea, care practic l a decapitat, informeaza tion.roDin primele informatii, barbatul de 35 de ani a iesit sa zboare cu parapanta sa cu motor, impreuna…

- Un barbat din Timiș și-a gasit sfarșitul in apropierea satului Gelu dintr-un accident! Acesta zbura cu parapanta, iar in momentul in care a vrut sa aterizeze pe un teren viran, pentru ca avea defecțiuni la motor, elicele l-au decapitat.

- Mii de oameni s-au calcat in picioare la slujba de Boboteza care a avut loc pe faleza Cazinoului din Constanta. Oamenii s-au impins si si-au dat coate. Doua fetite care au fost prinse in multime au fost salvate de un jandarm.

- O filmarea a unei drone din Bahamas arata momentul șocant în care un baiat scapa cu viața de un banc de rechini. Filmarea, facuta de cameramanul dronei Artem Tkachenko, arata cum baiatul se arunca în mare fericit. Acesta înota direct în calea a patru rechini,…

- La inceputul anului 1475, domnitorul moldovean Stefan cel Mare a obtinut o victorie istorica in fata armatei otomane conduse de Suleiman Pasa. Razesii Moldovei au invins armata turca formata din circa 100.000 de soldati. Dupa aceasta batalie, din care a iesit invingator, voievodul moldovean a fost numit…

- Trebuia sa fie cea mai frumoasa zi din viata ei, insa a trait un adevarat cosmar! O tanara din Republica Moldova a nascut in toaleta Institutului Mamei si Copilului din Chisinau, trecand prin chinuri greu de imaginat.

- 800 de polițiști, peste 280 intervenții la evenimente, aproape 325 de sancțiuni contravenționale, in minivacanta de Revelion. In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, aproape 800 de politisti au acționat zilnic, in județul Timiș, pentru asigurarea climatului de ordine si siguranta publica. Structurile…

- Kirsten Hawksey, o tanara mama in varsta de 23 de ani din Liverpool, a mers la medic pe 27 noiembrie 2017, dupa ce i-au aparut pe picioare mai multe vanatai inexplicabile. Tatal lui Kirsten, Neil, a spus ca tanara a ignorat inițial vanataile, dar vazand ca nu se mai vindeca, familia a insistat sa mearga…

- O femeie a fost oprita polițiști din cauza ținutei in care a aparut pe strada. Abbie Crawford a fost vazuta pe strada intr-o pereche minuscula de pantaloni scurți sau mai degraba aceștia nu...

- Locuitorii din Republica Moldova au putut observa pe cer ieri noaptea un fenomen uimitor și inexplicabil. O forma fizica ciudata și mișcatoare a aparut în plina benza, care semana foarte mult cu un OZN, scrie publika.md Pe rețelele de socializare au aparut mai multe poze și descrieri…

- La aproape o luna de cand fratele Biancai Dragusanu si un prieten de-ai lui au fost snopiti de oamenii legii, din greseala, cel dintai are probleme serioase de sanatate. Bogdan Dragos este director la o firma din Timisoara si, potrivit unor prieteni din anturajul, el este si acum in grija medicilor.

- Dupa tragedia de la metrou, in urma careia o tanara si-a pierdut viata, nevinovata, un alt incident este adus in atentia autoritatilor de o tanara. Femeia a fost martora unei scene greu de imaginat. Un barbat a lesinat la metrou si nimeni nu a reactionat.

- Doi polițiști locali din Harșova au trait clipe de groaza chiar in Postul de Poliție din localitate, unde tocmai fusese adus un fost pușcariaș. Scenele au fost de o violența extrema, iar autorul a reușit sa fuga.

- O singura camera de supraveghere din cele 22 existente in statia de metrou Costin Georgian a surprins tentativa de omor a tinerei care a reusit sa scape dupa ce s-a luptat cu agresoarea care a impins-o de mai multe ori in fata metroului.

- Noi detalii șocante ies la iveala in cazul criminalei de la metrou. Fratele acesteia dezvaluie ca femeia isi teroriza familia, in timp ce rudele fetei care si-a gasit sfarsitul pe sinele de tren din statia Dristor 1 isi plang pierderea. Reporterii cancan.ro au aflat si ce i-a declansat boala criminalei…

- O patiserie clandestina care își vindea produsele în magazine din județul Constanța a fost descoperita de Protecția Consumatorilor. Comisarii au gasit oua expirate, saci de faina așezați direct pe ciment, iar furtunul cu care se spala malaxoarele era pe jos, calcat în picioare de angajați.…

- Fratele Biancai Dragușanu a trecut, in urma cu cateva saptamani, printr-un eveniment de-a dreptul traumatizant. Mai exact, alaturi de un amic de-al sau, a fost batut cu salbaticie de polițiștii care i-au confundat cu niște infractori.

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Militar Timisoara au decis, miercuri, retinerea a trei politisti si a unui jandarm, pentru 24 de ore, dupa ce acestia au batut doi tineri pe care ii confundasera cu infractori. Tinerii au ajuns in stare grava la spital, fiind in continuare internati.Cei…

- 5 decembrie este ultima zi in care cei interesati pot depune cereri la sediul I.P.J. Timis, pentru participarea la concursul de admitere, in vederea scolarizarii in institutiile de invatamant ale M.A.I. In perioada 13 – 21 ianuarie 2018, institutiile de invatamant postliceal ale M.A.I. vor organiza concurs…

- Primele rețineri in cazul celor doi tineri batuți la Timișoara, dupa ce au fost confundați de catre polițiști cu infractori. Trei polițiști și un jandarm au fost reținuți de Parchetul Militar pentru 24 de ore. Una dintre victime este fratele vitreg al Biancai Dragușanu. Polițiștii de la Serviciul de…

- Mihaița Pleșan, fost mijlocaș al celor de la FCSB, s-a declarat șocat de gafa pe care a facut-o croatul Josip Soljici in partida pierduta de ACS Poli in fața roș-albaștrilor, 0-3 in optimile de finala ale Cupei Romaniei. In minutul 55 al meciului de la Timișoara, Soljici a incercat o pasa cu capul la…

- La cateva zile de la inmormantare, in fata casei Stelei Popescu, in care actrita se afla atunci cand a suferit accidentul vascular cerebral care i-a curmat viata, au aparut mai multe buchete de flori, lumanari si un biletel, care face referire la fostul sot al actritei, Puiu Maximilian, scrie Cancan.…

- Patru polițiști și patru jandarmui din Timișoara au fost puși sub acuzare in dosarul in care sunt cercetați pentru ca au batut doi tineri pe care i-au confundat cu un hoț cautat pentru jafuri in Romania și Austria și complicele lui. Unul din tinerii de 34 de ani care a ajuns in spital este fratele vitreg…

- In urma cu cateva zile, fratele vitreg al Biancau Dragușanu a fost snopit din bataie, langa Timișoara, de cațiva polițiști și de jandarmi. Motivul? L-au... confundat cu un infractor. Acum insa, cei vinovați sunt cercetați penal de procurorii militari.

- Patru polițiști și patru jandarmi au fost audiați toata noaptea trecuta la Parchetul Militar Timișoara, in urma incidentului petrecut cu o noapte inainte, cand fratele Biancai Dragușanu și un prieten al sau au fost batuți in timpul audierilor pana ce literalmente au fost bagați in spital. Iar totul…

- ”M-a deranjat anumite luari de poziție in care aparea numele meu alaturi al altor foști colegi, cum ca, cel puțin eu pot sa vorbesc in numele meu, am facut denunțuri și așa mai departe. Eu cred ca e clar pentru toata lumea, in momentul in care a aparut documentul prin care e invinuit Liviu Dragnea,…

- Localitatea valceana Calimanesti a gazduit saptamana trecuta etapa finala a Campionatului de Judo al Ministerului Afacerilor Interne. IPJ Timis a deplasat la campionat un lot format din cinci sportivi care i-a inclus si pe lugojenii Claudiu Zuzac de la Politia de Proximitate Lugoj si Dorel Dejica de…

- Scenele de groaza au avut loc in orasul Yueqing din China. Un tanar care isi lega siretul in mijlocul strazii a fost calcat de catre o tanara soferita, pe numele ei Pan. Se pare ca femeia nu l-a observat pe baiat, deplasandu-se incet spre el si urcandu-se cu masina la propriu pe el.

- Doua femei, mama si fiica, au fost incatusate si conduse la Politie, dupa ce au tabarat pe un politist rutier, incercand sa-l determine sa nu-l amendeze pe un sofer care conducea cu 101km/h prin localitate. Scenele incredibile s-au petrecut in luna august, in Copalau, insa cazul a fost facut public…

- Un parlamentar PSD a patit-o chiar in cea mai importanta zi a vietii sale. 'A fost calcat' de hoti chiar la propria nunta. Este vorba despre deputatul PSD de Timis, Matei Suciu, caruia i-au fost furate mai multe bunuri de valoare din casa in timpul in care acesta se afla la petrecere.Citeste…

- UPDATE Ultimele informații vorbesc despre4 morți și 8 raniți.E din nou alerta in SUA! In centrul New York-ului, mai multi ofiteri de politie au fost impușcați, chiar in Manhattan. Doi oameni au fost uciși, iar alții 5 sunt raniți. Conform unor informații, o camioneta a intrat in mai multi…

- Un copil a fost legat de copac intr-o padure din Buzau, chiar de tatal sau care l-a și taiat pe maini și pe picioare. Caz deosebit de grav in localitatea buzoiana Bozioru. Un individ de 39 de ani și-a dus copilul in varsta de 12 ani in padure, l-a legat de un copac și l-a taiat cu ajutorul unui cuțit…

- Un buzoian de 30 de ani, din Largu, fost reținut dupa ce rudele sale l-au denunțat autoritaților ca și-a violat fratele in varsta de 12 ani și a filmat scenele cu telefonul mobil. Mama lui a aflat de grozavie și a gasit scenele pe un stik-ul de memorie pe care erau stocate filmarile. Barbatul a fost…

- Rasturnare de situatie in scandalul ce a cutremurat showbiz-ul, in urma cu cateva saptamani, atunci cand fosta iubita a unui barbat celebru a marturisit, in fata tuturor, ca a fost snopita in bataie de acesta. Se pare ca totul a fost o inventie, iar tanara a mintit cu nonsalanta... din dragoste.

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat, pentru News.ro, ca un accident rutier a avut loc, marti, pe DJ 692, la iesire din localitatea Varias din judetul Timis, inspre localitatea Periam. "Un barbat de 53 de ani a condus un autoturism pe DJ 692,…

- Sentinta finala pentru cei doi batausi care au provocat un scandal infiorator in centrul Devei a fost pronuntata. Raoul Locsei si Anton Mihet au fost condamnati dupa ce au batut trei italieni si o tanara, sub privirile a zeci de oameni.

- Lidia Dragescu a decis sa iși puna capat zilelor aruncandu-se de la zeci de metri inalțime de pe cea mai cunoscuta catedrala din Londra. Era tanara, frumoasa și cu visuri marețe. Viața se pare ca nu a reușit sa ii intoarca bunatatea pe care ea le-o imparțea celor din jur. Cand nimeni nu se aștepta Lidia…

- Politisti de la Directia de Investigatii Criminale a IGPR si judiciaristi de la IPJ Timis fac, miercuri, 12 perchezitii in Lugoj, la clanurile de romi. Cinci persoane urmeaza fie aduse la audieri.

- Polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale a IGPR și judiciariști de la IPJ Timiș efectueaza, miercuri, 12 percheziții domiciliare, in cadrul unui dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de arma și șantaj, fapte petrecute in…

- Peste 50 de politisti din Buzau au efectuat, marti, trei perchezitii domiciliare pe raza municipiului Ramnicu Sarat, intr-un dosar penal intocmit pentru infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani. Cel vizat, un tanar din cartierul Zidari, se ocupa cu comercializarea de autovehicule de lux „second…

- Producatorii Game of Thrones se pregatesc de inceputul filmarilor pentru al optulea și ultimul sezon al serialului, despre care au aparut deja tot felul de zvonuri. Mai intai, s-a zvonit ca se vor filma mai multe variante de final, lucru care a fost apoi infirmat. A mai aparut și ideea ca scenariile…