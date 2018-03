​VIDEO Slovacia: Cele mai ample proteste de dupa '89 - zeci de mii de oameni au manifestat impotriva coruptiei si au cerut demisia premierului Robert Fico

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de slovaci au iesit sa protesteze, vineri, in Bratislava si in alte orase din Slovacia, cerand demisia premierului Robert Fico, pe fondul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, care investiga activitatile unui grup infractional de origine italiana, relateaza site-ul agentiei Dpa.

- Premierul slovac Robert Fico nu a reusit vineri sa dezamorseze criza politica ce a urmat asasinarii jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, el anuntand noi contacte cu liderii politici pentru saptamana viitoare, in timp ce presedintele Andrej Kiska a cerut din nou demisia guvernului sau alegeri…

- Miliardarul american de origine ungara George Soros a respins, marti, acuzatiile premierului slovac Robert Fico, care a sugerat ca omul de afaceri ar incerca sa destabilizeze Slovacia prin ingerinte in politica interna a statului, informeaza site-ul Politic.eu.

- Premierul Robert Fico il acuza pe presedintele tarii ca vrea sa destabilizeze tara si ca face jocurile filantropului american de origine maghiara George Soros. Presedintele ii ceruse sa remanieze guvernul sau sa organizeze alegeri anticipate. Premierul Fico a declarat aseara ca presedintele…

- Intr-o declaratie televizata, seful statului a sugerat doua solutii la "criza de incredere" in care afacerea uciderii jurnalistului, anchetand asupra unor presupuse fenomene de coruptie ce implicau responsabili politici si mafia italiana, a cufundat statul slovac si institutiile sale: "o remaniere…

- Cei sapte suspecti au fost retinuti joi, cadrul investigatiei deschise dupa ce jurnalistul Jan Kuciak si iubita sa au fost impuscati in locuinta lor, asasinat comis aparent weekendul trecut. 'Pe durata legala (a ordonantei) de retinere - 48 de ore - politia a cautat si verificat elemente necesare…

- Omorul fara precedent al unui tanar jurnalist din Slovacia a șocat opinia publica nu doar din Bratislava, dar din intreaga lume. La 3 zile de la oribila crima, mii de oameni au ieșit in centrul Bratislavei pentru a protesta impotriva acestei faradelegi. Un tanar moldovean, Bogdan Diaconu, aflat in Bratislava…

- Peste zece mii de oameni au iesit, vineri, pe strazile din Bratislava in semn de protest fata de uciderea jurnalistului slovac de investigatie Jan Kuciak, cerand autoritatilor sa ia masuri dure impotriva celor care au comis asasinatul, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Mii de persoane au iesit vineri in strada, la Bratislava, pentru a protesta fata de asasinarea jurnalistului slovac de interstigatie, Jan Kuciak, intr-un val de solidaritate care a luat proportii internationale, informeaza BBC.

- Un ziarist de numai 27 de ani din Slovacia a fost ucis. Poliția ia in calcul toate ipotezele: de la un atac al hoților, pana la o crima la comanda. Jan Kuciak era jurnalist de investigație și lucra la o ancheta privind corupția din țara.

- Potrivit presei slovace, ar fi vorba de omul de afaceri italian Antonino Vadala și mai mulți membri ai familiei sale, despre care Jan Kuciak scria ca ar avea legaturi cu mafia calabreza 'Ndrangheta și legaturi cu anturajul premierului Robert Fico, scrie Hotnews. Numele afaceristului apare…

- Premierul slovac Robert Fico a anuntat, marti, ca guvernul de la Bratislava ofera o recompensa in valoare de un milion de euro pentru oricine poate oferi informatii despre uciderea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak si a prietenei acestuia, relateaza site-ul BBC News, citat de Mediafax.Duminica,…

- Doi oficiali slovaci aproiati premierului Robert Fico, acuzati de legaturi cu crima organizata in ancheta jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, asasinat, s-au autosuspendat din functii miercuri, scrie agentia Associated Press, citata de News.ro.

- Madaric, membru al conducerii partidului Smer al premierului Robert Fico, a declarat intr-o conferinta de presa televizata: "Pur si simplu, nu pot accepta ca ministru al culturii uciderea unui jurnalist in timpul mandatului meu". Alti doi oficiali slovaci, mentionati in ultima ancheta a…

- Ministrul Culturii din Slovacia a demisionat, dupa asasinarea jurnalistului Jan Kuciak. Ministrul slovac al Culturii, Marek Madaric, a demisionat miercuri, 28 februarie, ca reactie la asasinarea jurnalistului de investigatii Jan Kuciak, informeaza Agerpres . Madaric, membru al conducerii partidului…

- Aktuality.sk, site-ul pentru care a lucrat jurnalistul, a publicat miercuri ancheta jurnalistica neterminata a acestuia, in care Kuciak prezinta activitati ale unor membri ai mafiei italiene "Ndrangheta in estul Slovaciei. Kuciak releva in material legaturile intre gruparea criminala si Maria Troskova,…

- Ministrul Culturii de la Bratislava și-a depus demisia din funcție, miercuri, declarand ca nu iși poate imagina sa mai continue la șefia instituției pe fondul unui asemenea eveniment tragic – asasinarea jurnalistului de investigație Jan Kuciak și a logodnicei sale, Martina

- O ancheta cu privire la asasinarea unui jurnalist de investigatie a fost deschisa luni de politia slovaca. Jurnalistul al carui cadavru a fost gasit in locuinta urmarea cazuri importante de frauda fiscala in Slovacia, scrie AFP, citat de News.ro . Mobilul asasinarii lui Jan Kuciak, in varsta de 27 de…

- Un ziarist de investigatie slovac, gasit impuscat alaturi de iubita sa duminica, a fost probabil ucis din cauza anchetei sale privind cazuri de coruptie, a declarat luni politia, relateaza Reuters. Jan Kuciak, 27 de ani, care lucra de trei ani pentru publicatia online Aktuality.sk, parte…

- Un jurnalist slovac de investigație și iubita lui au fost uciși in propria locuința din Velka Maca, aflat in apropiere de Bratislava. Poliția susține ca incidentul ar putea avea legatura cu subiectele investigate de jurnalist. Acesta scria despre tot felul de cazuri de evaziune fiscala privind anumite…

- Un jurnalist de 27 de ani și logodnica sa au fost împușcați mortal zilele trecute în casa lor de lânga Bratislava. Jan Kuciak primise în mai multe rânduri amenințari în urma anchetelor sale.

- Slovacia nu va ratifica Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), a declarat premierul Robert Fico, conformandu-se pozitiei partenerului de coalitie Partidul National Slovac (SNS) si a unor grupuri…

- Victor Ponta a declarat, in direct la Romania TV, cum ar fi incercat procurorii DNA sa produca denunțuri impotriva sa, in urma cu aproape trei ani.Citește și: Victor Ponta, mesaj pentru protestatarii care au manifestat impotriva lui Klaus Iohannis: 'Nu ințele de ce protestul s-a ținut la Cotroceni'…

- Victor Ponta le-a transmis celor care au manifestat in fața Palatului Cotroceni ca protestul nu trebuia sa-l vizeze pe Klaus Iohannis, ci pe Tudorel Toader sau Liviu Dragnea."A fost un protest la Cotroceni. Bravo lor, dar nu ințeleg de ce a fost protestul la Cotroceni... Cei care au protestat…

- Cateva mii de israelieni au cerut, vineri, la Tel Aviv, demisia premierului Benjamin Netanyahu, in prima manifestatie de cand politia a recomandat sa fie inculpat in legatura cu fapte de coruptie, relateaza AFP.Manifestantii, veniti in cuplu si cu copii multi dintre ei, s-au adunat intr-o…

- Marile agenții de presa au relatat pe larg despre protestul de la București. Jurnaliștii straini au vorbit despre zecile de mii de cetațeni care au ieșit in strada pentru a protesta impotriva corupției. Chiar daca au fost ciocniri cu forțele de ordine, cele mai mari proteste de dupa caderea comunismului…

- Update: Manifestantii din Piata Constitutiei au inceput sa plece in jurul orei 21,15. Proteste mai sunt organizate in Cluj-Napoca, Sibiu, Iasi si Tmisoara. Mii de oameni au ieșit și acolo in strada. Update: Protestatarii au aprins, sambata seara, in jurul orei 21,00, luminile de la telefoane in Piata…

- Peste 5.000 de persoane au protestat sambata seara impotriva sistemului, a legilor justiției si a PSD la Cluj-Napoca, informeaza Agerpres. Protestatarii s-au adunat langa Monumentul Memorandistilor incepand cu ora 18,00 si au purtat pancarte cu mesaje precum „Suntem cu ochii pe voi”, „Uniti salvam toata…

- In centrul municipiului Cluj-Napoca au iesit in strada peste 3.000 de persoane. Oamenii cer demisia Guvernului si ureaza liderului PSD, Liviu Dragnea, "La multi ani, cu executare", potrivit Mediafax. Participantii la protest s-au adunat sambata seara pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca avand…

- Uniunea sindicatelor comunistilor greci PAME a blocat miercuri centrul Atenei in semn de protest fata de legislatia planificata de a limita dreptul muncitorilor la greva, a anuntat postul public de radio si televiziune ERT, informeaza dpa. Protestatarii au purtat bannere si au scandat sloganuri impotriva…

- UPDATE 19:00 - Protestatarii au pornit in marș catre Parlament. Protestul este intitulat "Nu vrem sa fim o nație de hoți". Oamenii au adus pancarte cu mesaje anti-PSD și anti-Liviu Dragnea și scandeaza lozinci impotriva Guvernului. "Jos Tariceanu, Dragnea și Dorneanu!" și "Sarbatori fara infractori!"…

- Proteste de amploare la Timișoara, acolo unde aproximativ 2.000 de oameni marșaluiesc pe strazi! La București, aproximativ 50 de oameni sunt, la aceasta ora, in fața Palatului Parlamentului. Protestatarii sunt nemulțumiți ca in Parlament se discuta modificarile la legile justiției, dar sunt dezbateri…

- Noi proteste au loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament si au existat imbranceli cu jandarmii care au incercat sa impiedice ocuparea bulevardului.

- Zeci de mii de israelieni au participat sambata seara, la Tel Aviv, la o demonstratie impotriva coruptiei guvernului si a premierului Benjamin Netanyahu, informeaza duminica dpa, scrie agerpres.ro. Protestatarii care au luat parte la "Marsul Rusinii", ce a urmat unei demonstratii similare de…

- Mii de persoane au participat, sambata seara, la Tel Aviv, la un protest anticoruptie si fata de premierul Benjamin Netanyahu, care este anchetat pentru presupuse fapte de abuz de putere, informeaza agentia de stiri Reuters.

