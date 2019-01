Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Vandici a devenit mama in 2017, iar de atunci viața ei s-a schimbat complet. Vedeta s-a dedicat creșterii micuțului ei, insa a avut grija și de cariera. Ilinca Vandici a vorbit și despre un moment destul de greu din viața ei, depresia postnatala. "In momentul in care ești insarcinata trebuie…

- Tenismena Naomi Osaka, una din revelatiile sezonului trecut, a dezvaluit o alta pasiune a sa, pe langa sportul alb. Nipona are o simpatie aparte fata de animale. Aflandu-se in Australia, unde se pregateste de noul sezon, Osaka a vizitat gradina zoo din Brisbane.

- Cu siguranE›Aƒ mulE›i oameni s-au A®ntrebat cum este viaE›a unei stewardese? Cum e sAƒ trAƒieE™ti printre nori E™i sAƒ admiri zi de zi pAƒmA¢ntul de la A®nAƒlE›ime? Mihaela PatraE™cu - A®nsoE›itoare de bord cu peste doi ani de experienE›Aƒ, a relatat pentru Radio Sputnik Moldova despre aventurile prin…

- Interviu incendiar acordat de tatal lui Paul Stanescu pentru Linia1. Tatal politicianului l-a atacat dur pe Darius Valcov, consilierul premierului Viorica Dancila, dar și pe liderul PSD, Liviu Dragnea."DAR CINE-I VALCOV ASTA SA FACA SCHIMBARI? – Dle Stanescu-senior, se vehiculeaza ideea…

- Asociația ROR ,in parteneriat cu Asociația M.G.Entertainment , organizeaza in perioada 22-25 noiembrie 2018, Competiția sportiva Cupa Iașului la Șah – „Da -le mat”! Aceasta prima ediție este organizata in memoria anticarului Dumitru Grumazescu. Președintele asociației, Roxana Oana Rotaru in dialog cu…

- Un studiu realizat de Glassdoor, un site specializat pe resurse umane, a dezvaluit care sunt cele mai frecvente 50 de intrebari pe care un solicitant pentru un loc de munca trebuie sa le raspunda intr-un interviu de angajare.

- Caz șocant la un spital din Zimnicea, dupa ce o asistenta a intrat in coma din cauza epuizarii și a stresului. Carmen Vatafu a suferit un anevrism cerebral. Potrivit unor surse din spital, aceasta si o alta infirmiera aveau grija de aproximativ 50 de bolnavi. UPDATE 17.40. Managerul spitalului a avut…

- FINALA COPIL - FEDERER // Marius Copil, 28 de ani și numarul 93 ATP, a fost invins in aceasta seara, in finala turneului de la Basel, de Roger Federer, scor 6-7(5), 4-6. Acesta a oferit un interviu in EXCLUSIVITATE pentru GSP.RO imediat dupa meci. La puține minute dupa incheierea finalei de la Basel…