- Ministrul Comunicațiilor, Alexandru Petrescu, anunța finanțari pentru doua proiecte care ar permite un ajutor pentru IMM-urile care activeaza in domeniu. "MCSI a demarat eforturi in directia cresterii...

- „Aș vrea sa va mai anunț un proiect extrem de important, ce va avea ca zi de lansare data de 2 mai. Este o alta veste buna pentru romani pe o zona ce ține de securitatea cibernetica. Dupa cum am menționat vom lansa prin Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica un numar unic;…

- Procesul de digitalizare este unul accelerat si a cuprins toata Piata Unica Digitala, iar transpunerea Directivei NIS - Networking Information Security in legislatia nationala presupune cresterea increderii cetateanului in serviciile electronice, a afirmat, marti, intr-un forum de specialitate, Catalin…

- Cu ocazia Safer Internet Day, Poliția Romana, Microsoft și Centrul Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) au organizat un eveniment dedicat prevenirii și combaterii inșelaciunilor cu suport tehnic fals, sfatuind consumatorii romani cum sa evite asemenea fraude.