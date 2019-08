Stiri pe aceeasi tema

- Hong Kong se pregatește luni de perturbari majore în ceea ce privește activitatea de lucru, în contextul în care o greva generala amenința sa paralizeze regiuni întregi ale centrului financiar asiatic, cu peste 100 de zboruri anulate deja și o campanie extinsa anti-guvern în…

- Executivul pro-Beijing al Hong Kong a adoptat luni un ton amenintator, intr-un moment in care orasul este perturbat de o greva si de haosul din transporturi, acuzandu-i pe manifestantii pro-democratie ca pun acest teritoriu intr-o "situatie foarte periculoasa", relateaza AFP, dpa si Reuters. "Perturbari…

- Este pentru prima data cand angajatii din sectorul de stat sustin o demonstratie in Hong Kong. Ei s-au alaturat pasnic protestatarilor din centrul districtului financiar al metropolei; multi purtau masti negre, pentru a nu fi recunoscuti. La manifestatii au participat si cateva sute de angajati din…

- Cifra anuntata luni de Biroul national de statistica este in linie cu estimarile analistilor care sustin ca autoritatile de la Beijing trebuie sa faca mai mult pentru a stimula consumul si investitiile precum si pentru a restabili increderea companiilor. Aceasta este cel mai mic avans al PIB…

- O noua demonstrație uriașa, care aduna in strazi circa doua milioane de oameni, are loc in Hong Kong. Motivul este legea extradarii cetațenilor insulari in China. Guvernul a facut un pas inapoi, eliberandu-l pe tanarul de 22 de ani, considerat lider al opoziției și inițiator al manifestațiilor. Insula,…

- Totul a pornit de la un proiect de lege care le-ar permite autoritatilor din aceasta regiune cu statut special sa extradeze suspecti catre tari cu care nu au acorduri. Oamenii se tem ca legea ar putea fi folosita pentru condamnarea oponentilor politici ai regimului de la Beijing. Fortele de…

- Tensiunile au persistat joi la Hong Kong, în timp ce noi încaierari au izbucnit între protestatari și polițiști, dupa ce sute de persoane continua sa manifesteze împotriva unui controversat proiect de lege privind extradarile în China, la o zi dupa ce polițiștii au folosit…

- Cele doua tabere au format comisii separate care au incercat sa lucreze in aceeasi sala de sedinta sambata, a relatat radioteleviziunea RTHK.Taberele s-au acuzat reciproc de violenta dupa ce un parlamentar a fost doborat la podea si a trebuit sa fie scos pe targa. Un alt deputat s-a ales…