VIDEO Prezentat ca un robot hi-tech de televiziunea de stat din Rusia, actor costumat n realitate

Cu toate acestea mai mulți bloggeri vigilenți au început sa ridice semne de întrebare.







На молодежном форуме в Ярославле чувака нарядили в «робота Бориса». Танцевать его уже научили.



Вот это прорыв. Вот это я понимаю.. pic.twitter.com/mIo07Wvmjp — Советский! (@Soviet_flag) December 12, 2018



Unde erau senzorii externi? De ce facea robotul atât de multe mișcari care nu erau necesare în timp ce dansa? Și de ce arata de parca un om putea intra perfect în el?

Boris s-a dovedit a fi de fapt Alioșa Robotul - un… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro — Советский! (@_flag)12, 2018Unde erau senzorii externi? De ce facea robotul atât de multe mișcari care nu erau necesare în timp ce dansa? Și de ce arata de parca un om putea intra perfect în el?s-a dovedit a fi de fapt Alioșa Robotul - un…

Stiri pe aceeasi tema

- Forumul „ProeKTOriA", din orasul Iaroslav, a uimit spectatorii prin robotul umanoid „Boris", despre care televiziunea rusa a susținut ca este "cel mai avansat din domeniu". Pe scena, robotul a spus ca știe matematica, dar ar vrea sa invețe sa compuna muzica și sa picteze și chiar a dansat. VEZI…

- O prezentare in cadrul unui targ de tehnologie dedicat tinerilor din Rusia, in care a fost prezentat un costum high-tech care poate crea iluzia ca persoana care il imbraca este un robot, a fost prezentat de catre televiziunea de stat Rusia-24 in cadrul buletinului de stiri drept „Boris” un robot autonom.…

- La 11 decembrie, în orașul Iaroslavl din Rusia, s-a deschis Forumul „ProeKTOriA”, dedicat invatamantului profesional. Judecând dupa reportajul jurnaliștilor „Vesti Iaroslavl”, la forum a participat și un robot umanoid ”Boris”, despre care postul tv…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, va avea miercuri convorbiri cu omologul sau rus, Vladimir Putin, la Moscova, cei doi lideri urmand sa evoce indeosebi problema unui ajutor financiar din partea Rusiei pentru Venezuela, tara cu o economie falimentara, relateaza AFP. ''Discuţiile se vor axa…

- Recolta de cereale a Rusiei din acest an s-a ridicat la 110 milioane tone, a declarat luni ministrul rus al Agriculturii, Dmitry Patrushev, in cursul unei intalniri cu presedintele Vladimir Putin, transmite Interfax. "In pofida unor conditii meteo nefavorabile, am avut o recolta buna: 110…

- Presedintele Turciei, Recep Erdogan, a anuntat joi ca le-a propus Rusiei si Ucrainei rolul sau de mediator in conflictul dintre cele doua tari in Marea Azov, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Seful statului turc a avut miercuri o discutie la telefon cu omologii sai rus si ucrainean, Vladimir…

- 'Agenda lui Putin pentru anul acesta include o intalnire cu liderul nord-coreean', a spus Usakov in fata presei, mentionand ca ambele parti au initiat pregatirile in vederea acestui summit si examineaza data si locul intalnirii. 'Sunt luate in calcul diverse optiuni, au existat propuneri atat din…

- In urmatorii 10 ani, Federația Rusa risca sa se dezintegreze, pe teritoriul sau urmand sa apara mai multe state. Totuși, președintele rus Vladimir Putin va pastra conducerea pana la sfarșitul vietii sale, prezice Gherman Obuhov, fost disident sovietic și fondatorul Coaliției Internaționale Anti-Putin…