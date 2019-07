VIDEO ”Ploaie cu bani” pe o autostradă din SUA. Peste 175.000 de dolari împrăștiați pe șosea Potrivit sursei citate, peste 15 autoturisme au oprit pe marginea drumului pentru ca soferii acestora sa adune bancnotele care cazusera din camion. Cand politia a sosit la locul incidentului a mai recuperat doar cateva sute de dolari. Acum, fortele de ordine trec in revista inregistrarile video postate pe retelele sociale cu acest incident, care a avut loc la inceputul saptamanii, pentru a-i identifica pe conducatorii auto in conditiile in care, dupa cum a informat intr-un comunicat difuzat si la posturile de televiziune locale, insusirea banilor reprezinta un delict. Potrivit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 175.000 de dolari "au zburat" pe o autostrada din Atlanta, capitala si cel mai populat oras din Georgia, stat in sudul SUA, dupa ce usa unui camion blindat s-a deschis accidental in timpul mersului, informeaza cotidianul spaniol El Pais. Potrivit sursei citate, peste 15 autoturisme au oprit pe…

- 175 de mii de dolari s-au imprastiat pe sosea. Banii au cazut dintr-o mașina de transport valori, dupa ce ușile blindatei s-au deschis in mers. S-a intamplat pe o autostrada de langa Atlanta, Statele Unite.

- In timp ce unii polițiști traiesc cu 180 euro salariu lunar, alți circa 150 de „șerpi” din cadrul MAI-ului primeau de la Plahotniuc mii de dolari in plic. Cel puțin aceasta a declarat ministrul de Interne, Andrei Nastase, in cadrul emisiunii „Politica” de la TV8.

- Accident șocant petrecut vineri in statul american New Hampshire. O camioneta care a intrat pe contrasens pe o autostrada a izbit in plin un grup de peste 10 motocicliști, anunța stirileprotv.ro.Mai multe imagini gasiți in galeria foto din acest articol! In urma impactului devastator 7 motocicliști…

- Un colecționar din Marea Britanie a facut afacerea vieții cand a cumparat un tablou cu mai puțin de 300 de dolari la un targ de obiecte vechi. Pictura pe care a achiziționat-o s-a dovedit a fi un tablou original de-al lui Pablo Picasso, pretul caruia se apropie de un milion de dolari.

- ''Pe 7 mai, un F-35B alocat grupului 12 aeronaval (...) a intrerupt decolarea din cauza coliziunii cu o pasare la baza fortelor armate marine americane din Iwakuni'', in vestul Japoniei, a declarat comandantul Christopher Harrison, purtator de cuvant al Marine Corps, precizand ca pilotul este teafar…

- Presedintele Donald Trump si opozitia democrata par sa fi lasat la o parte unele divergente si au convenit asupra elaborarii unui program de dezvoltare a infrastructurii, a carui valoare este estimata la circa 2.000 de miliarde de dolari, informeaza AFP. ''Am cazut de acord asupra unei…

- Bineînțeles, primul pas, în cazul în care îți dorești o pensie mai mare, este sa economisești, daca nu ai fost parlamentar, de exemplu. Așadar, daca nu ai parte de o pensie speciala, trebuie sa îți faci un plan de economisire cât mai devreme. În funcție de vârsta…