- Gica Popescu este, fara indoiala, un tatic fericit! Fiul sau, Nicolas, ii calca pe urme, fiind legitimat la Viitorul Constanta, iar fiica sa, Maria, studiaza in Italia, la una dintre cele mai prestigioase universitati din Europa. Cand timpul ii permite, „Baciul” este nedezlipit de odraslele sale.

- Fosta iubita a lui Bogdan Ionescu este insarcinata. Dar, acum ne veti intreba care dintre ele, pentru ca fostul Elenei Basescu a cam trecut prin inimile multor domnite. Ei bine, va dam cateva indicii.

- Elena Basescu a fost luata la intrebari de cei care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare. Internauții au avut curiozitați legate d gambele ei. Pe contul ei de Instagram, Elena Basescu a postat o fotografie in care apare alaturi de partenerul ei de viața, Catalin, la o petrecere. La eveniment,…

- Florin Salam si Roxana Dobre fac ce fac si reusesc sa socheze opinia publica! Dupa ce manelistul a fost surprins intr-o ipostaza delicata, in metrou, a venit randul iubitei sale sa iasa in evidenta. Focoasa bruneta a facut un gest controversat, chiar in buricul Capitalei.

- Elena Basescu și Catalin Tomata și-au sarbatorit fetița. Micuța Anastasia a implinit varsta de 1 an și cu aceasta ocazie, conform obiceiului, parinții i-au rupt turta. Așa cum tradiția o cere, pe tava se pun mai multe obiecte din care micuța trebuie sa aleaga. Ei bine, spre surpinderea tuturor și bucuria…

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel de la „Insula Iubirii”, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de alt barbat. Cei doi sunt impreuna de șase luni și urmeaza sa se mute impreuna. „Acum 6 luni am gasit pe cineva și sunt foarte fericita, el are tot ce nu au 90% din barbați:? respect, știe sa…

