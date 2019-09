Stiri pe aceeasi tema

- Diana Dumitrescu numara zilele pana cand iși va strange baiețelul in brațe. Artista a considerat ca este o minune faptul ca a ramas insarcinata, atunci cand se aștepta mai puțin, și este foarte incantata ca va deveni mamica pentru prima oara.

- Christian Sabbagh și Iulia s-au casatorit religios Sambata, in mare secret. Tot atunci a avut loc și botezul baiețelului lor, Christian Jr. Cei doi s-au cununat civil in anul 2017. Se pare ca totul a fost organizat in mare graba, iar prietenii cuplului au fost anunțați cu puțin timp inainte de dublul…

- Gata, nu se mai ascund! Au trecut doar cateva zile de cand What's Up și-a anunțat divorțul fulgerator de Simina, femeia care i-a stat alaturi mai bine de noua ani. Artistul nu a stat prea mult pe ganduri și a declarat recent, in mod public, faptul ca și-a refacut viața, alaturi de o blondina focoasa,…

- Simina și-a aniversat impreuna cu prietenii apropiați, cei 30 de ani, afisand o silueta de invidiat dupa divorțul de What' Up. Aceasta a vorbit despre aceasta perioada din viața ei. Intrebata cum se simte la 30 de ani, Simina a spus ca "eu am facut, de fapt, 18 ani". Imbracata intr-o rochie mini neagra,…

- Fosta sotie a lui Robert Negoita duce o viata de huzur! Divortata de primarul Sectorului 3 al Capitalei in urma cu trei ani, Sorina Docuz si-a gasit fericirea alaturi de Madalin Stan, impreuna cu care are un copil. Cunoscut in lumea buna a Bucurestiului drept Madalin de la Giurgiu, barbatul o rasfata…

- "Am fost intrebata daca voi mai intreba de Sorina. Mai mult decat atat, tin legatura cu familia Sacarin, care imi trimite mereu poze si filmulete din noua viata a copilei lor. In mod normal nu as posta nimic despre viata privata a unui copil, dar nimic din povestea aceasta nu a fost normal. Cred…

- Un invingator pe terenul de tenis, invingator si in afara lui! Horia Tecau este extrem de mandru de noua sa cucerire, modelul brazilian Natalia Borges, alaturi de care a luat la pas tara. Dupa ce au fost surprinsi, zilele trecute, pe strazile Sibiului, cei doi "porumbei" au luat de data aceasta drumul…