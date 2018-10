Stiri pe aceeasi tema

- Omul de stiinta Leon Lederman, fizician si laureat al Premiului Nobel, a murit la varsta de 96 de ani, anunta Fermi National Accelerator Laboratory (Fermilab) din Statele Unite, informeaza mediafax. Leon Lenderman si alti doi specialisti au castigat in 1988 Premiul Nobel pentru Fizica pentru…

- "Am aflat cu tristete vestea plecarii dintre noi a senatorului John McCain, un mare patriot american si un adevarat prieten al Romaniei. Transmit condoleante familiei si poporului american pentru aceasta grea pierdere. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace!", se arata in mesajul publicat pe site-ul ambasadei.…