- O fosta eleva a Colegiului Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia, Alexandra Balan, a absolvit ca șefa de promoție o serie de cursuri militare in Statele Unite, unde a participat la instruirea pentru un sistem de aparare operabil in Romania. Cursurile au durat doua luni și s-au desfașurat…

- Este romanca, a reusit sa construiasca, in doua decenii, un imperiu in industria cosmetica, și se situeaza pe locul al 21-lea in topul Forbes pe 2019 al celor mai bogate antreprenoare din Statele Unite ale Americii, avand o avere de 1,2 miliarde de dolari.

- Doi elevi ai unui liceu din Louisiana, Statele Unite ale Americii, au fost arestați dupa ce au turnat o substanța periculoasa in bautura unei profesoare. Mai mult de atat, ei s-au filmat și au facut publice imaginile pe Snapchat.

- In ultimele zile, in mediul online circula o filmare virala, in care o femeie este impuscata mortal de catre un ofiter de politie, in Baytown, Texas (Statele Unite ale Americii). Pe fundal se poate auzi cum femeia striga cu disperare „Sunt gravida! Sunt gravida”, prin care spera sa fie crutata de politist,…

- Tragedie aviatica in Statele Unite. Sase oameni au murit, dupa ce un avion s-a prabusit in momentul aterizarii pe un aeroport din Texas. Deocamdata nu se cunosc cauzele producerii accidentului."La bordul avionului erau sase persoane, inclusiv pilotul.

- Opt oameni, intre care trei copii, au murit duminica in timpul unor furtuni puternice in Statele Unite.Doi copii si-au pierdut viata in comitatul Angelina din Texas in momentul in care masina in care se aflau impreuna cu parintii lor a fost lovita de un copac.

- Mihaela Buzarnescu (30 de ani, 30 WTA) și americanca Lauren Davis (25 de ani, 184 WTA) se infrunta in șaisprezecimile de finala ale turneului de la Charleston, Statele Unite ale Americii. live » Mihaela Buzarnescu - Lauren Davis 5-2 Buzarnescu a debutat cu dreptul in sezonul de zgura, caștigand contra…

- Deși sezonul estival inca nu a fost deschis, stațiunea Mamaia a fost astazi aglomerata. Aproape doua mii de persoane, din Romania, Suedia, Finlanda și chiar din Statele Unite ale Americii, au venit la malul marii, dar nu pentru a face baie in mare, ci pentru a participa la Maratonul