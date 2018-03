Stiri pe aceeasi tema

- Deputata ucraineana Nadia Savcenko a intrat vineri in greva foamei pentru a protesta impotriva arestarii sale sub acuzatia ca ar fi planuit sa rastoarne guvernul, la mai putin de doi ani de cand a fost primita in tara ca erou national, dupa doi ani de detentie in Rusia, informeaza Reuters. …

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…

- Agresivitatea orientata impotriva animalelor este un fenomen social din ce in ce mai raspandit in societatea actuala. Abuzul animalelor reprezinta vatamarea fizica intenționata a acestora fara a avea drept scop sau obiectiv autoapararea sau nevoia de hrana. In general abuzul este constituit de orice…

- Presedintele sirian Bashar al-Assad a vizitat duminica trupele guvernamentale care lupta impotriva rebelilor in enclava Ghouta de Est din apropierea capitalei Damasc, informeaza dpa si Reuters. Pagina de Facebook a presedintiei siriene a postat o imagine cu titlul: "In linia de foc din Ghouta de Est...…

- Sapte persoane au fost ranite marti dimineata in Fasia Gaza intr-o explozie produsa la trecerea coloanei de autovehicule in care se afla prim-ministrul Autoritatii Palestiniene, Rami Hamdallah, transmit AFP si Reuters.Rami Hamdallah si seful serviciului de informatii palestinian, Majid…

- Ungaria doreste sa-si coordoneze politica privind refugiatii cu Austria si Italia, dupa victoria in alegerile legislative din cele doua tari a partidelor anti-imigratie, extinzand astfel o alianta de state europene axata pe securitatea interna, relateaza Reuters. Ministrul de externe ungar Peter…

- Dat fiind Hollywood este mult prea mare pentru a fi atins, iar NRA (asociația deținatorilor de arme) este hilar de influenta, de fiecare data cand are loc un atac armat in SUA, jocurile video sunt cele invinovațite. Ca urmare a masacrului din Parkland, Florida, din ianuarie, președintele Donald…

- Un avion turcesc s-a prabusit duminica in sud-vestul Iranului, a anuntat televiziunea de stat iraniana, citata de Reuters. Este vorba despre un avion privat care s-a prabusit la 370 de kilometri sud de Teheran. Ultimele cuvinte ale pilotului avionului prabusit: "Asta este, am dat de naiba!"…

- Guvernul a aprobat proiectul de Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței in familie, fiind introduse noi masuri pentru protejarea imediata a victimei și inlaturarea agresorului. Documentul aprobat de Guvern reglementeaza Ordinul de protecție…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta de luni, un proiect de lege pentru inasprirea legislatiei privind violenta in familie, eliminand din Codul penal posibilitatea ca impacarea intre parti sa inlature raspunderea penala. Proiectul, initiat de liberalii Adriana Saftoiu, Tudorita Lungu si…

- Presedintele american Donald Trump va anunta vineri impunerea celui mai substantial set de sanctiuni de pana acum adoptat de SUA impotriva Coreii de Nord, informeaza Reuters.'Astazi anunt ca lansam cel mai amplu pachet de noi sanctiuni impotriva regimului din Coreea de Nord', indica liderul…

- Slovacia nu va ratifica Conventia Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), a declarat premierul Robert Fico, conformandu-se pozitiei partenerului de coalitie Partidul National Slovac (SNS) si a unor grupuri…

- Presedintii Rusiei, Turciei si Iranului - Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan si Hassan Rouhani - se vor intalni in aprilie in Turcia, pentru a discuta situatia din Siria, a informat luni agentia de presa RIA, preluata de Reuters, citandu-l ca sursa pe purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a vorbit luni la telefon cu omologul sau rus Vladimir Putin, a relatat agentia nationala de presa turca Anadolu, situatia din Siria fiind principalul punct de pe agenda discutiei, potrivit Reuters si dpa. [citeste si]Potrivit postului turc de…

- “Dragostea poarta pantofi rosii” / Campanie impotriva violentei domestice in Eveniment / Miercuri, 14 februarie 2018, de Ziua Internationala a Iubirii, la Muzeul National de Istorie din Bucuresti a avut loc un eveniment cu un mesaj extrem de emotionant si o simbolistica puternica pentru societatea…

- «Violența in familie» este o realitate dura, chiar și intr-un județ pașnic precum Ialomița. Statistic, de la un an la altul, numarul cazurilor crește semnificativ. La nivelul județului, toate victimele primesc ingrijire și suport psihologic in cadrul serviciilor specializate ale Direcției Generale de…

- Ibrahim Suleiman Adnan Adam Harun, zis Spin Ghul, agent Al Qaida, a fost condamnat vineri de o instanta din districtul newyorkez Brooklin la inchisoare pe viata pentru doua crime si tentativa de a amplasa o bomba la ambasada americana din Nigeria, informeaza Reuters. Juriul il declarase vinovat pe…

- Cotidianul german Die Welt a anuntat vineri punerea in libertate a corespondentului sau germano-turc la Istanbul, Deniz Yucel, inchis pentru 'terorism' in urma cu un an in Turcia si a carui situatie a tensionat relatiile dintre cele doua tari, informatia fiind confirmata si de Ministerul german…

- Premierul bulgar Boiko Borisov a anuntat ca partidul de guvernamant GERB retrage de la ratificarea in parlament un tratat european pentru combaterea violentei impotriva femeilor, din cauza opozitiei puternice exprimate de grupuri religioase si politice, potrivit Reuters, citata de Agerpres.

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a afirmat marti ca incheierea operatiunilor ample de lupta impotriva gruparii Stat Islamic (SI) nu inseamna ca Statele Unite ale Americii (SUA) si aliatii lor au ajuns la o infringere durabila a organizatiei jihadiste, relateaza agentia Reuters. Luind cuvintul…

- Daca premierul britanic Theresa May accepta ca Brexitul - iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana - sa fie "diluat" sau oprit de sustinatorii apartenentei la blocul comunitar, Marea Britanie va fi aruncata in cea mai grava criza constitutionala de dupa al Doilea Razboi Mondial, a apreciat eurodeputatul…

- Presedintii Croatiei si Serbiei au promis, luni, sa intensifice eforturile pentru imbunatatirea relatiilor bilaterale, dupa mai bine de un deceniu in care relatiile dintre Belgrad si Zagreb au fost tensionate, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, potrivit Mediafax.ro.

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters.Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand au…

- Desfașurata sub sloganul „Noi putem. Eu pot”, Ziua Mondiala a Cancerului 2018 subliniaza rolul fiecarui individ in lupta impotriva cancerului. Ziua este parte a campaniei universale a luptei cu cancerul, potrivit Cartei de la Paris adoptata la Summitul Mondial impotriva Cancerului pentru Noul Mileniu,…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

- Aproape 10.000 de teleormaneni beneficiaza de ajutor social, alti 8.000 incaseaza alocatie pentru sustinerea familiei in Social / In ultima luna a anului 2017, 9.986 de teleormaneni au incasat venitul minim garantat, judetul Teleorman situandu-se in topul judetelor cu cei mai multi beneficiari, se…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat duminica seara, la Antena 3, ca "Eu sper ca macar acum toata lumea sa inteleaga ca nu cedam. Nu vrem sa cedam votul democratic, votul dat de romani." Dragnea a adaugat ca "Nu exista niciun fel de gest din partea mea sau a domnului Tariceanu impotriva valorilor…

- SUA au livrat Iordaniei ultima transa de elicoptere Black Hawk care vor consolida forta de reactie rapida a acestei tari pentru apararea granitelor si participarea la operatiuni transfrontaliere impotriva luptatorilor islamisti, transmite luni Reuters. Potrivit unor oficiali americani,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut, vineri, impunerea de noi sanctiuni la nivelul Uniunii Europene impotriva Venezuelei, ca urmare a deciziei Curtii Supreme de la Caracas privind interzicerea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale anticipate din 30 aprilie, relateaza Reuters.

- Partidul conservator GERB, principala formatiune aflata la guvernare in Bulgaria, a amanat joi ratificarea in parlament a Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea si combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice (Conventia de la Istanbul), din cauza opozitiei unor organizatii…

- Alocatiile pentru sustinerea familiei, platite in decembrie 2017, au totalizat 40,47 milioane de lei, suma medie pe beneficiar fiind de 163,95 lei. In luna decembrie, erau inregistrati 246.891 de beneficiari ai acestui acestui tip de ajutor social, cei mai multi fiind in judetele Bacau…

- Cele doua camere ale Congresului SUA au aprobat luni proiectul de finantare temporara a bugetului federal, menit sa puna capat, dupa trei zile, paraliziei partiale a administratiei, transmite AFP, preluata de Agerpres. Camera Reprezentanţilor a adoptat luni după-amiaza (ora locală), cu…

- Cel putin 12 persoane au fost reținute la Istanbul. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin (nord) impotriva militiei kurde siriene YPG, sustinuta de catre SUA. Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, i-a avertizat anterior…

- Politia turca a folosit duminica spray-uri cu piper pentru a-i dispersa pe protestatarii pro-kurzi la Ankara si Istanbul, retinand cel putin 12 persoane la Istanbul, relateaza Reuters. Protestatarii demonstrau impotriva operatiunii pe care Turcia o intreprinde in provincia siriana Afrin…

- Suedia va face tot ceea ce va fi necesar si va recurge inclusiv la armata pentru a pune capat violentelor din ultima vreme, a declarat miercuri premierul suedez Stefan Lofven. In Suedia rata criminalitatii es...

- Grupul Air France-KLM a anulat 228 de zboruri europene care urmau sa plece sau sa ajunga pe aeroportul Schiphol din Amsterdam joi dimineata, in conditiile in care se asteapta ca o furtuna sa perturbe traficul pe acest aeroport, informeaza Reuters. Potrivit KLM, compania care opera zborurile…

- Peste 1.800 de lideri religiosi musulmani din Pakistan au semnat o fatwa (decret religios) ce condamna atentatele sinucigase, al carei continut urmeaza sa fie oficializat marti de catre guvernul de la Islamabad, relateaza Le Figaro si Reuters. Afirmand ca vor sa lupte impotriva terorismului,…

- Grecia era lovita, vineri, de o greva in numeroase servicii publice pentru a protesta impotriva unei reforme cerute de creditorii tarii, reforma ce restrange dreptul la greva, relateaza AFP. Din cauza acestei miscari sociale, transportul la Atena era puternic perturbat, spitalele functionau…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Pe 29.12.2017 a fost publicat pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne, in secțiunea Informații publice – transparența decizionala, proiectul Ordonanței de Urgența a Guvernului privind modificarea și completarea Legii nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor. Mai multe informații despre…

- In Irak si in Siria se afla in prezent mai putin de 1.000 de combatanti ai gruparii Stat Islamic (SI), respectiv o treime din numarul estimat in urma cu numai trei saptamani, a indicat miercuri coalitia internationala sub comanda SUA care lupta impotriva organizatiei extremiste sunite, relateaza…