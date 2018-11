Stiri pe aceeasi tema

- Zilele acestea, Feli Donose va deveni pentru prima oara mama, iar artista așteapta cu emoție marele eveniment. Pe toata perioada sarcinii, vedeta și-a ținut fanii la curent cu evoluția ei. Feli Donose a postat o fotografie pe Instagram, in care burtica se vede in toata splendoarea ei. „Tic-tac” a scris…

- Adela Popescu se afla in ultimul trimestru de sracina și așteapta cu nerabdare sa iși țina baiețelul in brațe. Chiar daca situația este din ce in ce mai grea, iar vedeta nu mai poate sta in picioare prea mult, aceasta nu renunța la ceea ce ii face placere. Adela Popescu simte oboseala si stresul, iar…

- Lili Sandu a rezistat patru saptamani in Republica Dominicana, unde a fost concurenta la „Exatlon” in echipa Faimoșilor. Vedeta a revenit in țara cu cateva kilograme in minus, dar și cu o accidentare la umar, pentru care va trebui sa faca recuperare. Lili Sandu și-a depașit limitele la „Exatlon”, unde…

- Olimpiu Morutan (19 ani) a reuxit sE-i intre la inimE lui Gigi Becali. Puxtiul are evolutii din ce in ce mai bune la FCSB, iar latifundiarul din Pipera este decis sE-i punE o clauzE de reziliere a contractului in valoare de 150 de milioane de euro xi sE-i dea tricoul cu numErul 10. Cum a reuxit cel…

- Antonia are un ten de invidiat, iar foarte multa lume se intreaba cum reușește sa se pastreze, permanent, atat de frumoasa. Are trei copii, dar se prezinta in fața publicului ca o adolescenta. In varsta de 29 de ani, Antonia ramane o prezența atragatoare, de fiecare data, reușind sa starneasca invidii…

- Lili Sandu, una dintre componentele echipei Faimoșilor de la Exatlon Romania, s-a accidentat la umar in timpul unei probe. Lili Sandu este una dintre concurentele care fac parte din echipa Faimoșilor , in sezonul al doilea al concursului Exatlon Romania , filmat in Republica Dominicana și difuzat de…

- Cristina Nedelcu are 31 de ani și este campioana mondiala la gimnastica aerobica. "Sunt entuziasmata și emoționata sa am ocazia sa particip intr-o competiție precum Exatlon. Sunt sigura ca va fi o experiența unica, care ma va ajuta sa ma descopar și sa imi depașesc limitele fizice și psihice.…