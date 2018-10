Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american, Donald Trump, a spus miercuri ca a discutat "la cel mai inalt nivel" cu autoritatile saudite pentru a solicita explicatii privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi si a dezvaluit ca intentioneaza sa o invite la Casa Alba pe logodnica ziaristului, Hatice Cengiz, transmite…

- Rapperul Kanye West se va intalni cu Donald Trump si cu ginerele acestuia, Jared Kushner, joi, la Casa Alba, a confirmat Sarah Huckabee Sanders, purtatoarea de cuvant a presedintiei americane, anunta site-ul cbsnews.com. Kanye West va discuta cu Donald Trump despre reforma inchisorilor Purtatoarea…

- Ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley, ce are rang de ministru in cadrul guvernului american, a prezentat demisia sa presedintelui Donald Trump, care a acceptat-o, au relatat marti media americane.Intr-o intalnire cu Nikki Haley desfasurata in Biroul Oval incepand cu ora locala…

- Polonia este dispusa sa plateasca cel putin doua miliarde de dolari pentru instalarea unei baze militare americane pe teritoriul sau pe care promite s-o numeasca ”Fort Trump”, oferta pe care presedintele american Donald Trump a anuntat ca o examineaza “foarte serios”, relateaza AFP, informeaza AGERPRES…

