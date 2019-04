Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis si-a prezentat miercuri, la Teatrul Național, a treia carte – ”EU.RO - Un dialog deschis despre Europa” -, in care vorbeste despre teme europene, dar a folosit ocazia și pentru a critica, din nou, PSD si Guvernul, pe care le-a catalogat drept "antieuropene". "Pentru mine,…

