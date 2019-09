Stiri pe aceeasi tema

- Cand esti ruda cu Mircea Lucescu (74 de ani), nu ai cum sa o duci rau! Recent, finul reputatului antrenor a fost surprins de la paparazzii Spynews.ro in timp ce „spargea” un bancomat din Capitala.

- Renumit pentru faptul ca a „marcat” la femei consacrate in lumea buna a Capitalei, precum Iulia Parlea si Ioana Grama, Gabi Torje (29 de ani) pare pegatit pentru o noua relatie. Recent, paparazzii Spynews.ro l-au surprins pe celebrul fotbalist in fapt, in compania unei blondine.

- Lukasz Szukala (35 de ani) are o iubita frumoasa, dar si posesiva! Fosta prezentatoare de televiziune Raluca Hogyes, cea care il face fericit pe polonez, nu il scapa din „marcaj” pe fotbalist nici macar in timpul liber. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Ziarul Unirea FOTO/VIDEO: Noul videoclip al Andreei Balan, filmat in Vințu de Jos. Poze de senzație in rochia de mireasa, alaturi de soțul ei Imagini de poveste cu Andreea Balan și noul ei soț la Domeniile Mar’tinutzi. Aceasta și-a filmat noul videoclip „Inger Pazitor” intr-o zona din inima Transilvaniei,…

- In ultima perioada, Nelu Ploieșteanu a trecut prin momente grele. Dupa ce fiul lui, Mihaița, a murit, ginerele a avut probleme cu legea. Recent, mascații au dat buzna in casa artistului. Celebrul artist ar fi ajuns in aceasta situație dupa ce ginerele sau ar fi șantajat un dezvoltator imobiliar de origine…

- Cancan.ro a publicat fotografii și video cu Cristian Dide și alți protestatari #rezist de pe o plaja din Mamaia. Celebrul protestatar, care cerea donații pe Facebook, a coborat dintr-o mașina luxoasa Porsche Cayenne S. Sursa citata scrie ca Dide era la plaja alaturi de soția sa, la fel și…

- Incredibil, dar adevarat! Aflata in ultimul trimestru de sarcina, Anca Serea a fost surprinsa de paparazzii Spynews.ro in timp ce consuma alcool. Apoi, fara sa tina cont de nimeni si de nimic, vedeta s-a urcat la volan. Prezent la fata locului, Adi Sina nu s-a lasat mai prejos!

- Contestat de mai multi oameni din fotbalul romanesc pentru stilul de viata pe care il duce, Denis Alibec (28 de ani) nu se dezminte. Recent, sub privirile paparazzilor Spynews.ro, capriciosul atacant al Astrei Giurgiu a fost protagonistul unor momente uluitoare.