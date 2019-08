Stiri pe aceeasi tema

- La Slanic-Moldova au avut loc, la sfarșitul saptamanii abia incheiate, manifestarile ,,Zilele orașului”. Autoritațile locale au pregatit un program care a cuprins in special spectacole de folclor, muzica de fanfara (din Republica Moldova), muzica ușoara, muzica pop-rock și muzica disco cu artiști consacrați…

- Banii care s-ar fi alocat organizarii „Zilelor municipiului Moinesti” se duc la investitii. Anuntul a fost facut de primarul Valentin Vieru. „Anul 2019 reprezinta un moment deosebit din punct de vedere investitional pentru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Personaje din poveste,baloane colorate,voie buna, distractie si muzica pentru toate varste, acestea au fost ingredientele de baza care au dat tonul, sambata, Zilelor orasului Fieni. Parcul central al orasului Fieni a fost gazda acestor momente care au bucurat atat pe cei mici dar si pe cei mari. Cei…

- In acest weekend, orașul Fieni, imbraca straie de sarbatoare. Cu mic, cu mare, locuitorii din Fieni se bucura de o sarbatoare pe cinste pregatita de administrația locala condusa de edilul Iulian Tatulescu și viceprimarul Gheorghe Secareanu,Consiliul Local Fieni și o serie de sponsori. Zilele…

- DISTRACȚIE cu bani puțini. Urmare a unui SONDAJ, un primar din Alba a redus bugetul ZILELOR ORAȘULUI pentru a avea mai mulți bani pentru infrastructura: școli, drumuri asfaltate, pod și piscine. Edilul orașului Teiuș, Mirel Vasile Halalai a avut o initițativa inedita. A realizat un sondaj prin care…

- Duminca, 30 iunie, in parcul de pe faleza orașului Ovidiu va avea loc expoziția de pictura “Orizont marin”, demers cultural al artistei Zoița-Nicoleta Panciu. Expoziția face parte din evenimentele organizate cu ocazia Zilelor orașului Ovidiu. Zoița-Nicoleta Panciu este artist plastic, doctorand la Universitatea…

- Zorii zilei abia se ivesc printre norii fumurii adunați peste Munții Harghitei, dar mii de oameni iau deja calea dealului de la Șumuleu Ciuc. De veacuri întregi, an de an, credincioșii bat drumul de Rusalii pâna la cel mai important loc de pelerinaj din Europa Centrala și de Est. Acum,…

- Fanii serialului "Game of Thrones" au trait intens si cu multa pasiune - strigate de bucurie, lacrimi, scene de isterie si aplauze - pana in ultima secunda a episodului final din aceasta productie TV, care s-a incheiat duminica seara in America de Nord si care a cumulat record dupa record pe parcursul…