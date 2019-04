Stiri pe aceeasi tema

- Surse judiciare au declarat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca, in ultimele 24 de ore, au fost gasite, in statiunile de pe litoralul Marii Negre, zeci de pachete care conțineau intre 800 de grame și un kilogram de cocaina.Sute de polițiști și jandarmi au fost mobilizați la malul marii dupa ce mai…

- „Avertizam cetatenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunte cel mai apropiat politist sau sa sune la 112, daca gasesc astfel de colete. Acestea pot contine droguri cu o concentratie foarte mare (peste 90%), ce pot pune in pericol viata! In momentul…

- Avertizam cetatenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunte cel mai apropiat politist sau sa sune la 112, daca gasesc astfel de colete. Acestea pot contine droguri cu o concentratie foarte mare peste 90 , ce pot pune in pericol viata In momentul de…

- Inca 200 de kilograme de cocaina au fost gasite in urma cu putin timp, plutind pe mare, anunta Digi24.Politistii de frontiera le-au descoperit in zona platformelor marine din Constanta. Cele 200 de kilograme de cocaina ar valora 100 milioane de euro.

- Paza de costa a descoperit, marți seara, plutind in deriva in Marea Neagra, in zona platformelor marine din Constanța, 200 de kilograme de cocaina. Drogurile fac parte, cel mai probabil, din același transport de cocaina descoperit in urma cu o saptamana in Delta Dunarii. Cocaina are o puritate de 90%,…

- Operatiunea de cautare a celor trei pescari disparuti in apele Marii Negre continua in aceste momente. Nu sunt informatii daca acestia mai sunt in viata.Reamintim ca, trei pescari din judetul Constanta au fost surprinsi, miercuri,de furtuna, in timp ce se aflau cu barca in largul Marii Negre. Acestia…