- Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de luni un proiect de ordonanta de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin care se introduc noi sanctiuni in cazul folosirii inadecvate de catre conducatorii de vehicule a telefoanelor mobile sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut…

- INTERNET DE LA UE… Este aproape de finalizare implementarea proiectului prin care municipiul Barlad va avea internet gratuit pe scara larga, destinat localnicilor. Initiativa WiFi4EU promoveaza accesul gratuit la Wi-Fi in spatii publice precum parcuri, piete si cladiri publice, biblioteci, centre de…

- Talibanii din Afganistan i-au indemnat marti pe alegatorii din aceasta tara sa ''boicoteze'' alegerile prezidentiale prevazute pentru sfarsitul lui septembrie si sa evite intrunirile ''care ar putea deveni potentiale tinte'', relateaza AFP, Reuters si dpa. …

- Comisia Europeana CE a anuntat, in data de 14.05.2019, lista localitatilor castigatoare ale celui de al doilea apel de proiecte din programul WiFi4EU, prin care 248 de localitati din Romania vor primi bonuri valorice de 15.000 de euro fiecare pentru instalarea de puncte de acces public si gratuit la…

- Romania se afla ultimul loc in UE in ceea ce priveste serviciile publice digitale, este mult sub media UE in ceea ce priveste nivelul competentelor digitale si are cel mai scazut nivel de utilizare a serviciilor de internet (servicii bancare, cumparaturi, muzica), desi se situeaza pe primul loc in UE…

- "Primaria Municipiului Constanta incepe lucrarile la 10 puncte de acces ce vor fi montate pe stalpii de iluminat public de pe faleza, pentru a le putea asigura constantenilor, dar si turistilor internet wireless gratuit intr-una dintre cele mai frumoase zone de plimbare din orasul nostru', reiese…

- Primarul orașului Turceni, Cristina Cilibiu, și cel al orașului Rovinari, Robert Filip, au obținut finanțare, din fonduri europene, in programul WiFi4EU, pentru instalarea unor puncte de acces Wi-Fi, gratuit, in spațiile publice din cele doua orașe. Astfel, locuitorii celor doua orașe vor…