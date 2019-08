Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Rafael Nadal, austriacul Dominic Thiem si germanul Alexander Zverev, principalii favoriti ai turneului masculin de tenis de la Montreal, s-au calificat in sferturile de finala ale acestei competitii de categoria ATP Masters 1.

- Tenismanul german Alexander Zverev, favoritul numarul 3, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ATP Masters 1.000 de la Montreal, dotat cu premii totale in valoare de 5.701.945 dolari, invingandu-l in doua seturi, 7-6 (7/4), 6-4, pe britanicul Cameron Norrie.

- Marius Copil (83 ATP) a fost învins în primul tur al calificarilor din cadrul Rogers Cup, turneu de categorie Masters care se va disputa la Montreal (Canada) în perioada 5-11 august.Copil, cap de serie numarul 9 în calificari, a cedat în fața spaniolului Marcel Granollers-Pujol…

- Învingator pentru al doilea an consecutiv la Wimbledon, Novak Djokovic se menține lider detașat al clasamentului ATP, jucatorul sârb având o "zestre" de 12.415 de puncte. Rafel Nadal și Roger Federer, finalist la Grand Slam-ul londonez, completeaza podiumul. Marius Copil…

- ​​Dominic Thiem, finalist anul trecut și favorit nr. 4, s-a calificat în sferturile competiției de la Roland Garros, dupa ce l-a învins pe spectaculosul Gael Monfils (cap de serie nr. 14), scor 6-4, 6-4, 6-2. Mai departe s-a calificat și Alexander Zverev (5), dupa o victorie în fața…

- Rafael Nadal, numarul doi mondial în tenisul masculin, de opt ori campion la Roma, va debuta în turneul de la Foro Italico împotriva câstigatorului dintre francezii Richard Gasquet si Jeremy Chardy si nu simte presiune pentru ca nu a câstigat înca niciun turneu pe…